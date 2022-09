YOUTUBER Atta Halilintar tak henti-hentinya memberikan gebrakan. Kali ini ia bersama timnya tengah memodifikasi mobil sejuta umat, Toyota Avanza menjadi mobil mewah.

Atta memaparkan bahwa Avanza ini akan mengalami perombakan baik di eksterior maupun interior. Meskipun ia belum mau membeberkannya secara rinci, yang jelas ini akan mejadi sesuatu yang wah.

"Ini bakal jadi mobil Avanza paling unik sedunia," ujar Atta, dikutip dari tayangan YouTube NMAA TV.

Untuk diketahui, Toyota Avanza sendiri memang menjadi mobil yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Atta pun yakin hasil modifikasi akan sangat ditunggu-tunggu.

Belum lagi Avanza ini didesain oleh orang Indonesia yang sudah malang melintang di dunia modifikasi Amerika Serikat, Musa Tjahjono. Yang mana ia merupakan pimpinan dari bengkel West Coast Customs.

"Ini namanya Avanza The Only One. Akan banyak perubahan di mesin. Tapi mesinnya sendiri masih rahasia," ujar Atta.

Suami dari Aurel Hermansyah itu memastikan mesinnya akan sangat mewah karena memang menjadi campaign dunia dan juga Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa mesin bukan listrik.

"Pokoknya nanti bentuk Avanzanya udah gak kelihatan lagi, futuristic" tambahnya.

Modifikasi Avanza oleh Atta Halilintar ini merupakan bagian dari ajang Blackstone Live Modz 2022 'Perang Bintang' OLX Autos Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2022.

Yang mana ajang ini juga diramaikan oleh Raffi Ahmad, Andre Taulany, Uya Kuya, dan Gading Marten yang juga ikut berkompetisi. Ajang modifikasi akan berlangsung di Jakarta Convention Center pada 1-2 Oktober 2022.