PAMERAN Gaikindo Indonesia International Autos Show (GIIAS) 2022, menawarkan banyak program untung bagi konsumen yangโ€Œ ingin melakukan pembelian mobil baru. Salah satunya Wuling yang memberikan harga khusus untuk semua model mobil yang dipamerkannya.

Salah satu model kendaraan keluarga kelas medium yakni New Cortez ditawarkan dengan harga khusus di GIIAS tahun ini. Di mana konsumen bisa mendapatkan diskon atau potongan harga mencapai Rp14 juta.

Wuling new Cortez merupakan smart vehicle pilihan keluarga yang hadir dengan banyak kelebihan dibanding kompetitornya. Bahkan teknologi yang disematkannya pun setara dengan mobil kelas premium yang ada di pasaran saat ini.

Seperti yang dilakukan pada model New Cortez, kenyamanan melalui konsep konfigurasi bangku baris tiga, serta adanya captain seat di baris kedua. Kabin menawarkan kelegaan dengan dimensi P 4.780mm x L 1.816 mm x T 1.755 mm (with roof rail) dan wheelbase 2.750 mm.

New Cortez menjadi model kedua yang dilengkapi teknologi IoV atau Internet of Vehicle. Teknologi ini meningkatkan konektivitas pengemudi dan kendaraan melalui jaringan internet. IoV dapat mengoperasikan berbagai fitur canggih.

"Mulai dari Vehicle Remote Control sebagai kendali jarak jauh kendaraan melalui smartphone. Anda dapat memanaskan mesin, mendinginkan kabin, membuka-tutup jendela dan kunci pintu. Bahkan sampai dengan informasi kendaraan,โ€ jelas Danang Wiratmoko, roduct Planning Wuling Motors.

Di antaranya kecanggihan teknologi WIND yang memungkinkan pengemudi bisa menghidupkan mesin melalui ponsel meski pemilik tidak berada dekat mobil. Teknologi ini bisa dilakukan selama mobil dan ponsel terkoneksi dengan jaringan internet.

Selain itu, pengaktifan fitur seperti buka tutup jendela cukup menggunakan suara. Berbagai fitur juga terkoneksi dengan voice command, seperti menyalakan sistem infotainment yang terintegrasi dengan layar monitor besar berukuran 10,25 inci.

Wuling New Cortez juga menjadi MPV dengan banyak teknologi modern yang ditawarkan dengan harga cukup murah. Mobil ini ditawarkan mulai harga Rp277,3-315,65 juta on the road Jakarta.