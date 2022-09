KEHADIRAN Kia Carens dengan Kijang Innova menjadi persaingan yang sangat sengit di kategori multi purpose vehicle (MPV). Pasalnya, di tahun 2022 ini kedua mobil sama-sama menghadirkan spesifikasi jempolan.

Buat kalian yang bingung menentukan pilihan, berikut ini kami rangkum komparasi, Kia Carens dengan Kijang Innova, seperti dilansir dari berbagai sumber:

Eksterior

KIA Carens punya dimensi (PxLxT) 4540 mm x 1800 mm x tinggi 1700 mm dengan jarak sumbu roda 2780 mm. Secara desain sebenarnya merupakan sebuah MPV, hanya saja memiliki aura SUV yang kental.

Mobil yang satu ini memiliki bodi yang berotot dan juga roof rail di atap yang memberikan kesan tangguh. Namun untuk ukuran velgnya sendiri terbilang kecil, hanya 16 inci, padahal rata-rata mobil di kelas yamg sama sudah menggunakan 17 inci.

Sementara untuk Kijang Innova memiliki (PxLxT) 4735 mm x 1830 mm x1795 mm dengan jarak sumbu roda 2750 mm. Ukurannya sedikit lebih besar dibanding Kia Carens sehingga sangat cocok untuk digunakan bersama seluruh keluarga.

Kijang Innova mengusung eksterior yang stylish. Dengan bold lines di setiap sisi mobil, juga New LED Projector Headlamp yang tampil lebih ramping dan memanjang (tipe V & V Luxury).

Interior

Dari segi Interior, Kia Carens bisa dikatakan cukup mewah. Jok pun sudah dibalut dengan material berbahan kulit ditambah juga konfigurasinya yang sangat fleksibel, dengan kursi baris kedua dapat digeser maju dan mundur.

Tidak hanya itu, ada pula 8 unit speaker Bose yang pastinya memanjakan telinga pengemudi dan penumpang saat mendengar musik. Serta ada ambient light dengna 64 warna untuk kenyamanan.

Kijang Innova mengadopsi konsep ruang keluarga pada interiornya. Ruang kabin dengan satu kursi pengemudi dan lima kursi penumpang terlihat lapang sehingga menimbulkan suasana yang sangat nyaman.

Ada pula fitur hiburan berupa head unit berukuran hingga 9 inci untuk tipe V & V Luxury yang memiliki fitur Radio, USB, Bluetooth, Miracast, dan Smartphone Connection.

Fitur

Untuk memberikan rasa aman yang lebih, Kia Carens dibekali dengan fitur keamanan seperti airbag. Tak tanggung-tanggung ada 6 airbag yang disematkan di kabin, baik di dasbor, lingkar kemudi, dan jok.

Selain itu, ada juga Tyre Pressure Monitoring System yang mungkinkan pengguna mengetahui serta memantau tekanan udara di dalam ban untuk melindungi dari insiden yang tidak terduga.

Sementara Kijang Innova sudah dibekali fitur keamanan ABS + EBD yang mampu mengoptimalkan pengereman dengan sempurna. Selain itu juga terdapat fitur keamanan lain yaitu SRS AirBags.

Bukan hanya itu saja, pada mobil ini juga terdapat fitur keamanan yang lain yaitu Side Impact Beam dam New Seatbelt Pretensioner Force Limiter. Hal tersebut di lakukan agar dapat menjamin kenyamanan serta keamanan yang lebih.

Mesin

Kia Caren memiliki dua opsi mesin, yakni mesin bensin 1.400 cc turbo dan diesel 1.500 cc turbo. Dengan mesin bensin 1.400 cc turbo, mesin mampu menghasilkan tenaga hingga 140 PS dan torsi hingga 242 Nm, sementara dengan mesin 1.500 cc turbo, bisa menghasilkan tenaga maksimal 115 PS dan torsi 250 Nm.

Toyota sendiri sudah membekali Kijang Innova dengan type mesin 2 GD FTV 4 Cylinder In-Line, 16 Valve DOHC With VNT Intercooler untuk mesin berjenis diesel, sedangkan untuk mesin berjenis gasoilne menggunakan type 1 TR-FE 4 cylinder In-LIne, 16 Valve DOHC With Dual VVT-i.

Masing masing mesin memilki kapasitas silinder sebesar 2.393 cc untuk mesin diesel, sedangkan untuk mesin gasoline 1998 cc. Kedua tipe mesin memilki performa yang sama yang mampu mencapai kecepatan maxsimalnya 149PS (Diesel), dan 139PS Gasoline.

Harga

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Kia Carens hadir dalam dua tipe, yakni mesin bensin 1.400 cc turbo dan diesel 1.500 cc turbo. Untuk mesin bensin 1.400 cc turbo dibandrol Rp 449.000.000, sedangkan mesin diesel 1.500 cc turbo dijual Rp 389.000.000.

Ada cukup banyak varian tipe untuk Kijang Innova, mulai dari 2.0 G M/T Rp 369.600.000, 2.0 G A/T Rp 389.900.000, 2.0 V M/T Rp 422.900.000, 2.0 V A/T Rp 442.700.000, 2.0 A/T VENTURER (Spot Order*) Rp 494.400.000, 2.4 G M/T DIESEL Rp 397.100.000, 2.4 G A/T DIESEL Rp 418.000.000, 2.4 V M/T DIESEL Rp 452.500.000, 2.4 V A/T DIESEL Rp 471.900.000, dan 2.4 A/T DIESEL VENTURER Rp 527.200.000.