YAMAHA menjadi salah satu pabrikan yang selalu menghadirkan motor sport dengan desain yang sangat menarik.

Nuansa balap sangat kental terasa karena mereka menanamkan DNA MotoGP dalam setiap memproduksi motor sport.

Hal ini untuk membawa konsumen mereka lebih dekat dengan dunia balap dan merasakan sensasi menjadi seorang pembalap.

Ini terbukti dari banyaknya remaja di Indonesia yang menggunakan motor sport Yamaha terbaru karena harganya juga sangat terjangkau.

Kendati begitu, Yamaha juga memiliki jajaran motor sport yang harganya mencapai ratusan juga rupiah dengan desain lebih gahar dan dibekali mesin besar.

Berikut daftar motor sport Yamaha terbaru dengan uraian spesifikasi dan fitur yang dimiliki.

1. Yamaha YZF R15 M Connected

R15 M Connected merupakan varian terbaru dari keluarga R Series Yamaha dengan dilengkapi berbagai fitur terkini di dalamnya.

Motor ini memiliki desain yang sangat menarik dengan tampilan wajah depan yang sangat garang dibuat serupa dengan YZR-M1 MotoGP. Tampilan dua lampu LED “Day Time Running Light” mempertegas karakter agresif dari generasi terbaru R Series.

Pada bagian tengah terdapat lampu utama yang juga menjadi aliran masuk udara untuk pendinginan mesin.

Speedometer pada R15 M Connected juga sepenuhnya digital dengan mengadopsi milik YZF-M1. Ini memberikan kesan sporty dan DNA balap sangat kental terasa di motor ini.

Memiliki tipe mesin Liquid Cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VV A, satu silinder dengan kapasitas 155cc, fuel injection, R15 M Connected dapat menghasilkan tenaga 14,2 kW pada 10.000 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm pada 8.500 rpm.

Fitur Y-Conncect juga menjadi andalan R15 M Connected, yang mana motor dapat terhubung di smartphone untuk memudahkan pemilik mengetahui semua informasi tentang motor.

Yamaha YZF R15 M Connected – ABS dijual dengan harga Rp43.885.000 on the road Jakarta.

2. Yamaha R25 ABS

Memiliki mesin yang lebih besar R25 belum alami perubahan signifikan seperti R15 dalam hal desain bodi. Tapi, beberapa minor kecil diperbaiki oleh Yamaha untuk memastikan motor memiliki handling yang lebih baik.

Tampilan yang lebih besar dan padat menunjukkan bahwa R25 merupakan motor sport sesungguhnya. Beberapa perangkat yang terpasang juga membuat pengendara merasa sedang menunggangi sebuah motor besar.

Ini yang membuat Yamaha R25 tak pernah kehilangan peminat, meski desainnya tidak alami perubahan besar dan memiliki harga yang sedikit lebih tinggi.

R25 dibekali dengan mesin Liquid cooled 4-Stroke, DOHC, dua silinder segaris berkapasitas 250cc, yang dapat menghasilkan tenaga daya maksimum 26,5 kW pada 12.000 rpm dan torsi maksimum 23,6 Nm pada 10.000 rpm.

Yamaha R25 ABS dipasarkan dengan harga Rp69.455.000 on the road Jakarta.

3. Yamaha MT-15

MT-15 merupakan motor yang masuk dalam jajaran naked bike dengan desain yang sangat agresif dan sporty.

Lampu depan memiliki desain garang dengan dua LED day light seperti mana dan tepat di bawahnya terdapat projector sebagai lampu utama. Ini juga dilengkapi dengan speedometer full digital dan terdapat shift timing light.

Memiliki isi silinder 155cc, MT-15 dapat menghasilkan tenaga maksimum 14,2 kW pada 10.000 rpm dan torsi maksimal 14,7 Nm pada 8.500 rpm.

Yamaha MT-15 dibanderol Rp37.930.000 on the road Jakarta.

4. Yamaha XSR 155

Yamaha XSR 155 hadir sebagai motor sport tipe naked bike yang ditujukan bagi jiwa petualang dengan desainnya yang sangat mendukung untuk berkendara jarak jauh.

Motor ini hadir dengan gaya klasik yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terlihat lebih modern.

XSR 155 menjadi idola baru dikalangan remaja yang gemar turing karena didesain dengan mengutamakan kenyamanan pengendara.

Dibekali mesin liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VV A, satu silinder dengan kapasitas 155cc, tenaga yang dihasilkan mencapai 14,2 kW pada 10.00 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm pada 8.500 rpm.

Yamaha XSR 155 dipasarkan dengan harga Rp37.235.000 on the road Jakarta.

5. Yamaha R1M

All New R1M hadir sebagai motor sport dengan desain terbaik Yamaha di kelas motor besar. Mengusung ‘Born Form MotoGP’, motor ini jelas memiliki DNA balap dan sangat siap untuk dipakai di sirkuit, meski dalam kondisi standard.

Desainnya yang sangat agresif terinspirasi dari YZR-M1 MotoGP, dan penempatan lampu utama yang tepat pada sisi kanan-kiri fairing memberikan kesan sporty.

R1M dibekali dengan mesin liquid cooled, 4-Stroke, DOHC, 4 Valves, dengan empat silinder segaris berkapasitas 998cm3, ini dapat menghasiulkan tenaga 147,1 kW pada 13.500 rpm dan torsi maksimal 112 Nm pada 11.500 rpm.

Yamaha All New R1M dibanderol dengan harga Rp812.000.000 on the road Jakarta.

Demikian lima motor sport Yamaha terbaru lengkap dengan spesifikasi dan harga dari masing-masing model.

Yamaha yang sangat kental dengan dunia balap selalu berhasil memanjakan konsumen dengan motor sport terbaru yang memiliki desain garang dan menarik.