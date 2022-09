SUZUKI kembali memeriahkan gelaram otomotif tahunan bertajuk Otobursa Tumplek Blek 2022 yang digelar selama dua hari, 3-4 September 2022, di Parkir Timur Senayan, Jakarta Selatan.

Suzuki Indonesia hadir di tenda 14 dan 15, dengan memamerkan mobil yang belum lama ini diluncurkan, yaitu All New Ertiga Hybrid dan XL7.

Tak hanya mempamerkan produk unggulan, Suzuki juga menawarkan beragam program penjualan menarik untuk para pengunjung.

“Di Otobursa Tumplek Blek 2022, Suzuki memamerkan dua unit kendaraan unggulan, yaitu All New Ertiga Hybrid dan XL7, serta satu unit test drive All New Ertiga Hybrid,” kata Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS.

“Tidak ketinggalan, Suzuki juga menghadirkan promo khusus, permainan dengan hadiah menarik, serta suvenir bagi pengunjung yang melakukan pembelian di Otobursa Tumplek Blek 2022.”

Sejak diluncurkan, All New Ertiga Hybrid dan XL7 mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Hal inilah yang membuat Suzuki menghadirkan All New Ertiga Hybrid dan XL7 di Otobursa Tumplek Blek 2022.

All New Ertiga Hybrid memiliki banyak peminat karena menjadi Low MPV berteknologi elektrifikasi pertama di Indonesia.

Teknologi Suzuki Smart Hybrid yang tersemat di dalamnya juga membuat penggunaan bahan bakar lebih efisien. Sedangkan XL7, hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen keluarga akan mobil yang tangguh, efisien, dan berpenampilan gagah. Kelebihan inilah yang membuat XL7 memiliki peminat yang cukup tinggi. “Keikutsertaan kami di acara Otobursa Tumplek Blek 2022 merupakan dukungan untuk mendorong peningkatan penjualan di industri otomotif," tutupnya.