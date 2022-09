KEBUTUHAN kendaraan pribadi saat ini cukup besar dan banyak orang yang mendambakan memiliki mobil baru. Tapi, tak banyak yang bisa memiliki mobil impiannya karena memiliki harga yang cukup tinggi.

Peraturan pemerintah mengenai mobil Low Cost Green Car (LCGC) memungkinkan masyarakat untuk memiliki kendaraan roda empat dengan hanya bermodalkan Rp100 jutaan.

Memang, fitur-fitur yang ditawarkan tak banyak, tapi mobil yang dibanderol Rp100 jutaan saat ini memiliki desain yang sangat menarik dan terlihat lebih mewah.

Berikut rangkuman mobil-mobil terbaru dari berbagai pabrikan yang dapat dimiliki dengan budget Rp100 jutaan:

Toyota Agya

Toyota Agya masih menjadi idaman masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta. Hadir pada 2013, mobil yang masih dalam kategori LCGC itu menjadi salah satu mobil segmen hatchback termurah.

Bahkan, kini Toyota menempatkan opsi Gazoo Racing (GR) pada Agya yang menambah kesan sport pada mobil tersebut.

Soal harga, Toyota Agya dijual dengan varian terendahnya 1.2 G M/T Rp158,5 juta, dan Rp172 juta untuk transmisi metik. Sedangkan untuk GR dibanderol Rp165.350.000 tipe 1.2 GR Sport M/T, dan Rp180.150.000 tipe 1.2 GR Sport A/T.

Toyota New Cayla

Mobil ini hadir untuk menjawab permintaan konsumen yang ingin berpergian dengan anggota keluarganya. Toyota New Cayla hadir dengan kursi tiga baris yang dapat diisi tujuh penumpang.

Toyota New Cayla saat ini dijual dengan harga Rp158,6 juta untuk tipe 1.2 E M/T STD. Tipe lainnya adalah E M/T Rp161,5 juta, G M/T Rp167 juta, dan G A/T Rp181,1 juta.

Daihatsu New Ayla

Diperkenalkan pada 2012, Daihatsu Ayla merupakan mobil yang masuk kategori LCGC dan juga memiliki banyak peminat. Tercatat ada 12 tipe yang memiliki fitur berbeda-beda dan juga harga yang bervariasi.

New Ayla harga terendah ada di tipe 1.0 D M/T yang dijual Rp110 juta. Sedangkan tipe tertinggi 1.2 X A/T dibanderol dengan harga Rp155,5 juta.

Daihatsu New Sigra

Mobil tujuh penumpang ini ditujukan bagi mereka yang kesulitan mendapatkan kendaraan seperti Daihatsu Xenia. Untuk itu Astra Daihatsu Motor memperkenalkan Daihatsu Sigra pada 2016 lalu, yang masuk dalam kategori LCGC.

Kini, Daihatsu Sigra telah mengalami perubahan dan pengembangan dalam segi fitur serta keselamatan pengendara. Ini membuat harga jual Daihatsu New Sigra alami kenaikan, tapi masih berada di kisaran Rp100 jutaan.

Untuk tipe terendah, Daihatsu New Sigra dipasarkan Rp129,5 juta tipe 1.0 D M/T, dan tipe tertinggi 1.2 R A/T DLX Rp174,7 juta.

Honda Brio

Honda juga ikut meramaikan pasar LCGC dengan menurunkan Brio sebagai andalannya dan itu terbukti langkah yang tepat. Memiliki desain yang efisien dan harga yang cukup rendah, membuatnya jadi incaran banyak orang.

Untuk saat ini, Honda Brio dijual dengan harga Rp100 jutaan hingga Rp200 jutaan, sesuai dengan tipe mobil tersebut.

Terbaru, Honda Brio dipasarkan Rp156,9 juta untuk tipe terendah Satya S M/T. Honda Brio Satya E CVT dibanderol dengan harga Rp186,4 juta, yang merupakan tipe terakhir dengan harga Rp100 jutaan.

Suzuki S-Presso

Diperkenalkan pada GIIAS 2022 di ICE, BSD, Tangerang Selatan, 11-21 Agustus lalu, Suzuki S-Presso berhasil menarik perhatian para pengunjung. Memiliki teknologi terkini, mobil yang diproduksi di India itu diklaim lebih hemat BBM.

Suzuki S-Presso yang memiliki kapasitas mesin 998 cc, hadir dalam dua varian dengan harga Rp155 juta untuk tipe M/T, dan Rp164 juta tipe ASG.

Daihatsu Granmax

Dari segmen minibus, Daihatsu Granmax menjadi pilihan untuk Anda yang memiliki budget Rp100 juta dan ingin memiliki mobil keluarga. Kabinnya yang cukup besar memberikan kenyamanan lebih besar dibandingkan mobil kursi tiga baris LCGC.

Namun, untuk varian Granmax dengan kisaran harga Rp100 jutaan saat ini hanya tersedia untuk mobil niaga, yakni Grandmax BV 1.3 AC FH E4 Rp167.050.000, dan Grandmax BV 1.3 FH E4 Rp 162.850.000.

Untuk varian Granmax yang dapat digunakan untuk kendaraan pribari dipasarkan mulai Rp213,8 juta tipe Granmax MB 1.3 D PS FH E4.

Wuling Formo S

Wuling Formo S menjadi salah satu pilihan untuk mobil yang memiliki harga Rp100 jutaan dengan desain menarik dan kabin luas. Memiliki dimensi yang sama, Formo S memiliki dua varian, yakni 5-seater atau lima kursi dan 8-seater atau delapan penumpang.

Untuk harga, Wuling Formo S sangat kompetitif dan pada September 2022 terdapat promo potongan harga. Formo S 5-seater dijual dengan harga Rp147,8 juta dari awalnya Rp156,8 juta, sedangkan Formo S 8-seater dibanderol Rp152,6 juta dari awalnya Rp161,6 juta.

Wuling New Confero

Wuling Motors menjadi pabrikan yang memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk memiliki mobil dengan harga kisaran Rp100 jutaan. Confero yang masuk dalam segmen MPV menjasi salah satu mobil keluarha yang dijual di bawah Rp200 juta.

Wuling juga memberikan harga spesial untuk bulan September 2022, di mana New Confero S dibanderol Rp185,7 juta dari sebelumnya Rp200,7 juta. Sedangkan untuk tipe terendah New Confero 1.5 DB MY M/T dijual dengan Rp154,8 juta dari harga awal Rp179.8 juta.