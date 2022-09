LONDON - Dinobatkan sebagai penguasa baru monarkhi Inggris, Raja Charles III memilih Rolls-Royce Phantom VI sebagai kereta kerajaannya.

Mobil buatan 1977 itu merupakan hadiah dari Rolls-Royce untuk Ratu Elizabeth II pada penobatannya yang ke-25 memimpin Kerajaan Inggris.

Rolls-Royce Phantom VI didesain secara khusus tidak seperti keluaran sejenisnya atau tahun setelahnya.

Perubahan tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi sang Ratu dan juga keluarga kerajaan ketika berpergian dengan mobil tersebut.

Selain Rolls-Royce Phantom VI, King Charles III juga menggunakan Phantom IV yang berusia 72 tahun. Mobil tersebut juga hanya diproduksi 18 unit, dan telah dimiliki oleh Ratu Elizabeth II sejak 1950.

Raja Charles III menggunakan Rolls-Royce Phantom IV ketika bergerak dari Buckingham Palace menuju Westmeinster Hall, London.

Sedangkan Phantom VI digunakan menuju acara religi memorial service Ratu Elizabeth II di St Giles’ Cathedral Katedral St Giles.

Seperti dikutip dari Telegraph.co.uk, pemilihan Rolls-Royce Phantom IV berawal dari pencarian Putri Elizabeth II dan suaminya Pangeran Philip. Setelah terpilih mobil tersebut, maka pabrikan membangunnya berdasarkan permintaan keduanya.

“Untuk Rolls-Royce, keinginan selama puluhan tahun akan segera terpenuhi,” bunyi sejarah dalam keterangan laman induk perusahaan BMW Group yang juga menaungi Rolls-Royce Motors Cars.

“Kami akhirnya diminta untuk membangun ‘mobil terbaik di dunia’ untuk keluarga kerajaan di negara asalnya.”

Setelah dibangun dengan “setiap kemewahan yang dapat dibayangkan”, akhirnya model pertama Rolls-Royce Phantom IV dikirimkan kepada Putri Elizabeth pada 1950.

“Di dunia otomotif, Phantom IV adalah yang terbaik dari yang terbaik,” klaim pabrikan tersebut.

Rolls-Royce juga menyebutkan bahwa hanya beberapa pejabat yang sangat istimewa dapat mengikuti jejak yang dilakukan oleh keluarga Kerajaan Inggris.

Mobil tersebut juga menjadi kendaraan resmi kerajaan setelah dicat ulang dengan cat khusus Royal Claret and Black.

Pada 10 April 1952, mobil itu digunakan pertama kalinya ketika setelah didaulat sebagai pemimpin monarki Britania Raya, dalam acara Kamis Putih di Westminster, Abbey, London.

Selain itu, Rolls-Royce Phantom IV juga pernah mengantar pasangan Raja Charles III dan Permaisuri Camilla - saat itu Prince of Wales dan Duchess of Cornwall - menghadiri pernikahan Duke and Duchess of Cambridge pada 2011.

Mobil ini juga dijadikan kereta pengantin Duke and Duchess of Sussex, Harry dan Meghan Markle pada 2018.

Memiliki mesin dengan kapasitas 7.000 cc, mobil tersebut bisa menghasikan 200 hp pada 4.000 rpm yang disalurkan dengan transmisi Hydramatic 400.