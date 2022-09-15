MOBIL low SUV menjadi salah satu yang sangat diminati di Indonesia. Pasalnya mobil ini memiliki desain yang cukup kokoh sehingga mampu diajak berpetualang dan melahap berbagai medan jalan.
Mobil low SUV juga punya ground clearance atau jarak terendah ke tanah yang umumnya dibuat tinggi sesuai dengan DNA SUV. Jadi tak perlu khawatir akan jalan di Indonesia yang terkenal ekstrim.
Ada banyak pilihan mobil low SUV yang tersedia di pasaran Tanah Air, mulai dari Honda BR-V, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7, hingga Toyota Veloz. Msing-masingnya punya karakteristik tersendiri.
Bagi kalian yang berencana memboyong mobil low SUV di bulan September 2022 ini, berikut ini adalah harga terbarunya dikutip dari laman resmi pabrikan:
Honda BR-V
- Honda New BR-V S M/T Rp 281.100.000,00
- Honda New BR-V E M/T Rp 295.300.000,00
- Honda New BR-V E CVT Rp 305.300.000,00
- Honda New BR-V Prestige CVT Rp 327.600.000,00
- Honda New BR-V Prestige HS Rp 348.600.000,00
Mitsubishi Xpander Cross
- Mitsubishi New Xpander Cross MT Rp 300.950.000
- Mitsubishi New Xpander Cross CVT Rp 315.600.000
- Mitsubishi New Xpander Cross Premium Package CVT Rp 326.750.000