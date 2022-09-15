Share

Niat Beli Kendaraan Baru? Yuk Kepoin Harga Mobil Low SUV September 2022

Tangguh Yudha, MNC Portal · Jum'at 16 September 2022 06:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 15 52 2667875 niat-beli-kendaraan-baru-yuk-kepoin-harga-mobil-low-suv-september-2022-Sh0WCzHO6v.jpg Ilustrasi mobil (dok Freepik)
A A A

MOBIL low SUV menjadi salah satu yang sangat diminati di Indonesia. Pasalnya mobil ini memiliki desain yang cukup kokoh sehingga mampu diajak berpetualang dan melahap berbagai medan jalan.

Mobil low SUV juga punya ground clearance atau jarak terendah ke tanah yang umumnya dibuat tinggi sesuai dengan DNA SUV. Jadi tak perlu khawatir akan jalan di Indonesia yang terkenal ekstrim.

Ada banyak pilihan mobil low SUV yang tersedia di pasaran Tanah Air, mulai dari Honda BR-V, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7, hingga Toyota Veloz. Msing-masingnya punya karakteristik tersendiri.

Bagi kalian yang berencana memboyong mobil low SUV di bulan September 2022 ini, berikut ini adalah harga terbarunya dikutip dari laman resmi pabrikan:

Honda BR-V

- Honda New BR-V S M/T Rp 281.100.000,00

- Honda New BR-V E M/T Rp 295.300.000,00

- Honda New BR-V E CVT Rp 305.300.000,00

- Honda New BR-V Prestige CVT Rp 327.600.000,00

- Honda New BR-V Prestige HS Rp 348.600.000,00

infografis

Mitsubishi Xpander Cross

- Mitsubishi New Xpander Cross MT Rp 300.950.000

- Mitsubishi New Xpander Cross CVT Rp 315.600.000

- Mitsubishi New Xpander Cross Premium Package CVT Rp 326.750.000

Suzuki XL7

- Suzuki XL7 ZETA M/T Rp 251.800.000

- Suzuki XL7 ZETA A/T Rp 262.600.000

- Suzuki XL7 BETA M/T Rp 269.000.000

- Suzuki XL7 BETA A/T Rp 280.000.000

- Suzuki XL7 ALPHA M/T Rp 279.100.000

- Suzuki XL7 ALPHA A/T Rp 290.100.000

Toyota Veloz

- Toyota Veloz MT Rp 286.000.000

- Toyota Veloz CVT Rp 301.700.000

- Toyota Veloz Q CVT Rp 309.100.000

- Toyota Veloz Q CVT TSS Rp 331.100.000

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Simak 6 Tips Aman Terobos Banjir dengan Mobil

Simak 6 Tips Aman Terobos Banjir dengan Mobil

5 Penyebab Garansi Kendaraan Hangus, Pengendara Wajib Tahu

5 Penyebab Garansi Kendaraan Hangus, Pengendara Wajib Tahu

Toyota Hyryder Dibanderol Murah, Indennya Sampai Tahun Depan

Toyota Hyryder Dibanderol Murah, Indennya Sampai Tahun Depan

Duh! Sistem Keamanan Tesla Model Y Rentan Digondol dalam Hitungan Detik

Duh! Sistem Keamanan Tesla Model Y Rentan Digondol dalam Hitungan Detik

Mobil Listrik Xiaomi Mulai Meluncur 2024, Harganya Mulai Rp400 Jutaan

Mobil Listrik Xiaomi Mulai Meluncur 2024, Harganya Mulai Rp400 Jutaan

96.956 Mobil Baru Terjual di Indonesia Selama Agustus 2022

96.956 Mobil Baru Terjual di Indonesia Selama Agustus 2022

12 Lokasi yang Dilarang Buat Parkir Mobil, Pengendara Wajib Tahu

12 Lokasi yang Dilarang Buat Parkir Mobil, Pengendara Wajib Tahu

Enggak Cuma Gaya, Ini Lho Fungsi Fitur Voice Command pada Wuling Almaz Ex

Enggak Cuma Gaya, Ini Lho Fungsi Fitur Voice Command pada Wuling Almaz Ex

Cari Berita Lain Di Sini