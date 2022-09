PEMERINTAH Indonesia telah mengeluarkan aturan percepatan transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.

Tapi, infrastruktur seperti stasiun pengisian belum siap, dan produsen juga masih mempelajari strategi kendaraan listrik.

Untuk mendukung program pemerintah untuk lingkungan yang lebih bersih, selain mengembangkan mobil listrik, produsen juga mengembangkan mobil hybrid. Ini salah satu solusi mengurangi emisi.

Tapi, masih banyak yang awam tentang teknologi hybrid dan seperti apa cara kerjanya sehingga bisa mengurangi emisi. Untuk itu, simak penjelasan berikut yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

Mesin Hybrid

Mesin hybrid sebenarnya masih bergantung pada bahan bakar sebagai sumber tenaga, tapi dilengkapi dengan motor listrik dan baterai kecil. Ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta menghasilkan penghematan bahan bakar yang lebih baik.

Motor listrik terkadang menggerakkan mobil untuk menunda penggunaan mesin bensin dan menghemat bahan bakar. Terkadang, kedua sistem bekerja sama untuk menambah daya.

Bagaimana cara kerja mobil hybrid? Motor listrik berfungsi sebagai generator saat pedal rem diinjak, dan energi yang dihasilkan selama pengereman disimpan dalam baterai kecil untuk segera digunakan saat Anda berakselerasi dari keadaan diam.

Mesin hybrid merupakan opsi ramah lingkungan, dan kemajuan teknologi hibrida telah membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh tahap awal hibrida, seperti kapasitas kargo yang lebih rendah dan biaya perawatan yang lebih tinggi.

Di Indonesia ada beberapa mobil yang mengusung mesin hybrid seperti Suzuku All New Ertiga Hybrid, Toyota Corolla Cross 1.8 A/T Hybrid, Mitsubishi Outlander, Nissan KICKs e-Power, Toyota All New Camry 2.5 Hybrid M, Lexus NX 350h Luxury, dan Jaguar F-PACE.

Keunggulan:

- Teknologi mapan dan tepercaya

- Bertahun-tahun mengasah desain telah membuat mobil hybrid cukup terjangkau

- Masih bertenaga bensin

- Mudah dirawat

- Garansi baterai yang luas sesuai undang-undang federal

- Meningkatkan jarak tempuh

Kelemahan:

- Jangkauan listrik sangat terbatas

- Tidak sehijau mobil listrik murni

Mobil Listrik Sepenuhnya Mobil listrik bertenaga baterai sebenarnya hasil pengembangan dari mesin hybrid yang memungkinkan produsen menghilangkan mesin pembakaran internal. Sama seperti hybrid, ini datang dalam bentuk yang berbeda, seperti kendaraan baterai-listrik (BEV) dan kendaraan listrik sel bahan bakar (FCEV). Kendaraan listrik (EV) memiliki baterai yang cukup besar dan motor listrik yang cukup kuat untuk memberikan jangkauan dan kinerja yang memadai tanpa perlu menyertakan mesin yang masih mengandalkan bahan bakar minyak. Sama seperti mesin hybrid, kendaraan listrik juga dapat meregenerasi baterai ketika pedal rem diinjak atau pedal gas dilepas. Ini memungkinkan jarak tempuh mobil listrik lebih jauh karena baterai dapat bertahan lama. Keunggulan: - Powertrain sangat efisien dan bertenaga - Tak perlu isi BBM - Tenang, aman, dan sering kali berteknologi tinggi, bahkan pada model dasar - Ramah lingkungan - Tidak ada emisi Kekurangan: - Tidak banyak model untuk dipilih seperti mobil hybrid - Memerlukan peralatan khusus untuk mengisi ulang, dan waktu pengisian daya bisa lama