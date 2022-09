KETIKA prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II, sejumlah pemimpin dunia ikut mengantar sang Ratu ke peristirahatan terakhir.

Bus telah disiapkan untuk membawa mereka ke Westminster Abbey, London, tapi Joe Biden mendapat pengecualian.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri prosesi pemakaman bersama istrinya dengan menggunakan sebuah limusin Cadilac berlapis baja yang disebut ‘The Beast’. Itu merupakan kendaraan dinas Presiden AS yang dilengkapi sejumlah fitur keamanan.

Bukan hanya menggunakan mobil kepresidenan, Joe Biden juga dikawal sesuai protokol keamanan Amerika yang sangat ketat. Sepanjang perjalanan menuju Westminster Abbey, The Beast dikawal sejumlah kendaraan keamanan yang mengelilinginya.

Dikutip dari Daily Mail, sejumlah petinggi negara lainnya menggunakan bus yang telah dipersiapkan dan menuju pemakanan dengan pengawalan. Namun, alasan keamanan membuat Joe Biden mendapat perlakukan khusus.

Untuk itu, menarik untuk mengenal lebih jauh tentang mobil kepresidenan AS yang dibangun oleh Cadilac dan mendapat sebutan The Beast. Mobil ini juga disebut seperti benteng berjalan dan diklaim mobil paling aman di dunia.

The Beast dilengkapi dengan teknologi canggi seperti layar asap dan gagang pintu yang dipasang sengatan listrik 120 volt untuk menangkal penyerang. Selain itu, mobil ini juga dapat mengeluarkan oli untuk membuat kendaraan musuh berputar di luar kendali.

Senjata shotguns, granat bertenaga roket, peralatan penglihatan malam, dan granat gas air mata juga terdapat di dalamnya.

Dengan berat antara 8 hingga 10 ton, bodi The Beast terbuat dari pelat baja delapan inci dan dasar mobil juga dilapis baja untuk melindungi dari potensi ledakan bom. Kaca jendela setebal lima inci juga dapat menghentikan peluru magnum berukuran 0,44.

Bagian interior juga dilengkapi dengan teknologi kedap udara jika terjadi serangan bahan kimia. Ban yang digunakan The Beast dapat berjalan ratusan kilometer dalam keadaan kempis, meski tidak dapat melaju cepat.

Sedangkan dalam hal performa, Cadillac One yang dimodifikasi untuk jadi benteng berjalan membutuhkan waktu 15 detik untuk mencapai 0-100 km/jam. Cadillac One diperbarui setiap beberapa tahun dengan gizmos dan gadget baru.

The Beast juga membawa suplai darah yang cocok dengan golongan darah presiden jika terjadi keadaan darurat. Mobil ini juga bergerak dengan suplai oksigennya sendiri yang dapat disalurkan langsung ke kabin yang tertutup rapat jika terjadi serangan.

Limo dapat menampung hingga tujuh orang, sehingga presiden tidak pernah jauh dari bantuan. Staf penting, termasuk dokter militer presiden, umumnya mengikuti di belakang salah satu dari tiga SUV terpisah yang dikenal sebagai ‘Mobil Kontrol’.

Komunikasi top-of-the-range juga memastikan presiden AS memiliki kemampuan untuk mengirimkan kode yang diperlukan untuk menembakkan senjata nuklir dari The Beast dalam keadaan darurat.

The Presidential Beast dibanderol 1,5 juta dolar AS (Rp22,5 miliar), tapi kabarnya untuk penelitian dan pengembangan The Beast menghabiskan 15 juta dolar AS (Rp225,3 miliar).