KEHADIRAN motor listrik semakin populer setelah bahan bakar minyak (BBM) alami kenaikan harga. Ini juga membuat produsen motor listrik gencar mengeluarkan produk-produk terbaik mereka.

Lahirnya motor-motor listrik di Indonesia juga menandakan kesiapan transisi menuju elektrifikasi. Selain itu, Indonesia juga seperti menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan motor listrik.

Banyaknya produsen yang menciptakan motor listrik dikarenakan kendaraan roda dua menjadi yang paling digemari masyarakat Indonesia. Perawatan sepeda motor juga lebih murah dibandingkan kendaraan roda empat.

Bukan hanya produksi dalam negeri, tapi merek dari luar negeri juga siap meramaikan industri otomotif motor listrik di Indonesia. Berikut beberapa pilihan motor listrik dan spesifikasinya yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. ALVA One

Ini merupakan motor listrik yang paling menarik perhatian ketika diluncurkan dalam gelaran GIIAS 2022 di ICE, BSD, Tangerang Selatan, 11-21 Agustus lalu. Dilengkapi dengan dua slot baterai, membuat motor ini menjadi idaman para pengunjung.

Dibekali baterai Lithium-ion berkapasitas 2,7 kWh 60 Volt, dapat mengeluarkan tenaga murni sebesar 4,8 kW dan torsi puncak 46,5 Nm. Pada mode sport, motor listrik ini dapat mencapai kecepatan tertinggi 90 km/jam.

Dalam satu kali pengisian penuh, ALVA One bisa mencapai jarak tempuh maksimal 70 kilometer. Jika pemilik memasang dua baterai maka bisa mencapai 140-150 km. Untuk harga, ALVA One dibanderol Rp34,9 juta on the road Jabodetabek.

2. Gesits

Gesits menjadi pionir motor listrik di Indonesia. Motor ini telah diuji coba oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2018 lalu. Motor ini memiliki desain yang sangat mirip dengan Honda Vario keluaran tahun 2018.

Dibekali baterai Lithium-ion 72 Volt/20 Ah, Gesits memiliki tenaga dengan daya 5 kW, dan dapat menempuh jarak 50 km dengan satu baterai. Motor listrik krya anak bangsa ini dibanderol Rp26 juta on the road Jabodetabek.

3. Viar Q1

Jika mendengar nama Viar, maka yang terbesit adalah kendaraan angkutan barang roda tiga. Namun, pabrikan yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah itu juga meramaikan industri motor listrik dengan andalan mereka Viar Q1.

Memiliki baterai Lithium-ion 60 Volt/23 Ah, Viar Q1 memiliki tenaga 800 Watt dengan kecepatan maksimal 80 km/jam. Baterai motor listrik ini diklaim bisa bertahan 4-5 jam hanya dengan sekali pengisian dengan jarak tempuh 60 km.

Motor listrik yang juga asli dari Indonesia ini biasa digunakan jasa ojek online berkat kerja sama kedua perusahaan. Motor listrik dengan motor yang unik ini dibanderol Rp18 jutaan on the road Jakarta.

3. Rakata

PT Artas Rakata Indonesia juga turut meramaikan industri otomotif di segmen motor listrik dengan mempersembahkan produknya yang menarik. Bukan hanya berbentuk skuter, Rakata juga memiliki motor listrik berdesain sport dengan nama NX8.

Rakata NX8 memiliki dimensi panjang 2 meter, lebar 81,5 cm, tinggi 1 meter, dengan tenaga listik 2000 Watt. Motor ini dibekali baterai Lithium-ion 72 Volt/50 Ah dengan kecepatan maksimal 80 km/jam dan dapat menempuh jarak 100 km.

Motor yang memiliki desain sangat modern ini juga tak terlihat seperti motor listrik, dengan aksen seperti bentuk kenalpot pada bagian bawah jok. Rakata NX8 dijual dengan harga Rp54.750.000 on the road Jabodetabek.

4. BF Goodrich Dikenal sebagai pabrik pembuat ban, BF Goodrich juga bermain di segmen motor listrik dengan gaya yang berbeda. Mereka menciptakan motor dengan desian-desain yang unik, salah satunya BF-CG yang tampil dengan gaya cafe racer. BF Goodrich BF-CG memiliki keunikan dengan menempatkan tangki agar tak menghilangkan kesan klasik. Bentuk motor listrik dan tempat penyimpanan baterai juga dibuat seperti mesin motor besar. Meski terlihat gahar, motor ini hanya mampu melaju dengan kecepatan maksimal 58 km/jam dengan jarak tempuh 60 km. BF Goodrich BF-CG dipasarkan dengan harga Rp18 jutaan. 5. United Motor United Motor juga ikut meramaikan industri otomotof motor listrik dengan mengeluarkan produk andalannya T1800. Motor ini memiliki desain sporty dan sekilas serupa dengan Yamaha NMax. United T1800 memiliki tiga mode ditambah satu kecepatan turbo, yang mana kecepatan tertingginya bisa mencapai 70 km/jam. Untuk menambah kesan mewah, motor listrik ini jug dilengkapi dengan Racing Sound Mode sehingga perjalanan menjadi tak sunyi. Motor listrik juga dilengkapi bagasi luas untuk menyimpan baterai cadangan, serta memiliki gigi mundur. United T1800 dibanderol Rp28,5 juta on the road Jakarta. 6. Polytron Menjadi pabrikan alat-alat elektronik rumah tangga, Polytron juga mulai merambah pasa motor listrik dengan mengeluarkan Polytron EVO. Tampil dengan desain skuter, motor ini memiliki desain yang cukup menarik. Motor listrik ini menggunakan baterai Lithium-ion seperti skuter listrik pada umumnya, tapi jarak tempuhnya diklaim bisa mencapai 200 km dengan dua baterai. Sedangkan kecepatan maksimalnya hanya 60 km/jam. Dilengkapi lampu full LED, Smart Ket System, dan full digital parameter, Polytron EVO dijual dengan harga Rp28 juta on the road Jakarta, Tangerang, Kudus, dan Semarang. 7. Volta 401 Volta 401 juga memiliki desain skuter listrik yang populasinya juga sudah cukup banyak di Indonesia. Motor listrik ini dibekali baterai 60 Volt 23 Ah dan memiliki motor 1.500 Watt yang mampu mencapai kecepatan tertinggi 60 km/jam. Untuk beban, Volta 401 memiliki batasng angkut hingga 200 kg, yang membuatnya bisa berjalan sejauh 60 km hanya dalam satu kali pengisian penuh. Motor ini dilengkapi fitur speedometer full LED, mode tiga percepatan, dan tombol parkir untuk mengunci pedal gas ketika berhenti. Harga yang dibanderol untuk Volta 401 mulai dari 15.750.000 on the road Jakarta, dengan keunggulan swap baterai sehingga memudahkan pengguna dalam beraktivitas.