NEW RANGE Rover generasi kelima diluncurkan oleh PT JLM Auto Indonesia sebagai distributor tunggal Jaguar dan Land Rover di Indonesia. Model terbaru hadir lebih minimalis, tapi tetap modern, kekinian, elegan, mewah, dan canggih.

Generasi kelima New Range Rover meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan. Tampilan generasi terbaru ini juga memiliki desain bodi yang lebih kokoh, meski memiliki garis yang tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya.

Tapi, dengan sentuhan aksen di beberapa bagian, seperti pada sisi grille, bumper, interior hingga bahan tempat duduk, serta dilengkapi dengan teknologi terbaru, membuat New Range Rover tampak lebih modern.

New Range Rover juga hadir dengan dua varian mesin, yakni mild-hybrid dan plug-in-hybrid. Ini merupakan awal dari kesiapan Land Rover untuk menuju era elektrifikasi yang sedang gencar dikampanyekan di seluruh dunia.

Direktur Penjualan & Pemasaran PT JLM Auto Indonesia Irvino Edwardly mengatakan New Range Rover merupakan SUV yang paling diinginkan di dunia dengan kemewahan dan kenyamanannya.

“New Range Rover memadukan desain kemewahan yang sempurna, sederhana tapi tetap mewah. Hadir dengan lima dan tujuh kursi, New Range Rover menerapkan teknologi mild-hybrid dan pulg-in-hybrid dilengkapi dengan tubocharger,” kata Irvino dalam peluncuran di Astha District 8, Jakarta Selatan, belum lama ini.

“Dilengkapi dengan sistem all-wheel drive, model ini memberikan keseimbangan saat berada kondisi jalan normal. Tenaga disalurkan secara halus untuk mencegah selip ketika melintasi medan yang lebih menantang,” tuturnya.

Irvino mengatakan tahun ini ketersediaan New Range Rover sangat terbatas, yakni kurang dari 50 unit. Tetapi, ia menegaskan sebagian besar unit sudah dipesan dan mulai dikirimkan ke konsumen yang melakukan pemesanan sejak awal tahun ini.

“Dari 50 unit yang tersedia, sebagian sudah mulai kami kirimkan ke konsumen secara bertahap,” ujar Irvino.

“Mereka yang mendapatkan unit lebih awal sudah melakukan pemesanan sejak awal tahun ini. Bahkan, mereka memesan sebelum melihat unitnya secara langsung.”

New Range Rover dibekali mesin 6-silinder segaris dengan kapasitas 2.996 cc yang dapat menyemburkan tenaga 440 PS ada 5.500-6.500 rpm dan torsi puncak 620 Nm pada 1.500-5.000 rpm.

Generasi kelima New Range Rover juga dilengkapi dengan berbagai fitur terkini demi memberi kenyamanan kepada penumpang. Teknologi pintar yang tersemat di dalamnya juga memberikan kemudahan pada pengemudi.

The New Range Rover tersedia dalam tiga varian, Standard Wheelbase, Long Wheelbase, dan Long Wheelbase Seven Seat dengan konfigurasi mesin mild-hybrid dan plug-in-hybrid.

Untuk harga dibanderol mulai dari Rp5,9 miliar untuk varian Standard Wheelbase dengan lima kursi.

PT JLM Auto Indonesia juga menawarkan test drive untuk New Range Rover dengan melakukan booking terlebih dahulu.