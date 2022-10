MENJADI salah satu peserta Perang Bintang Black Stone Live Modz Challenge 2022, Atta Halilintar mempersembahkan Avanza EV Concept Car yang telah dikonversi menjadi listrik berbasis baterai.

Mobil hasil modifikasi Tomi Airbrush dan Max Decal, menjadi salah satu mobil yang paling menarik perhatian dalam gelaran Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), pada 1-2 Oktober 2022.

Suami dari Aurel Hermansyah itu menegaskan bahwa keputusannya memilih Toyota Avanza untuk dimodifikasi karena mobil tersebut banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu contoh untuk masa depan lebih baik.

“Mobil-mobil kaya BMW, Audi, Ferrari, itu sudah biasa dimodifikasi. Kalau ini kan mobil sejuta umat, bahkan tidak bisa disalip karena kalau disalip di depannya ada lagi,” kata Atta ketika memperkenalkan mobil jagoannya di IMX 2022.

(Foto: MPI/M. Fadli Ramadan)

Sekadar informasi, Avanza EV Concept Car milik Atta Halilintar memiliki desain yang sama dengan mobil Rolls-Royce milik Justin Bieber. Bahkan, anak pertama dari 11 gen Halilintar itu meminta bantuan dari yang mendesain mobil pelantun lagu ‘Baby’ itu.

“Sekitar dua bulan bikinnya. Desainnya juga dibantu sama desainer mobil Justin Bieber, West Cost Custom,” ujarnya.

Atta Halilintar memberikan nama Avanza The Only One pada mobil jagoannya di Perang Bintang Black Stone Live Modz 2022. Selain Tomu Airbrush dan Max Decal, mobil ini juga ditangani oleh Yoong Motor, Venom Indonesia, Airbft Indonesia, dan Masterpiece Car Leather Seat.

Tomi menjeaskan bahwa Atta Halilintar memintanya untuk membuat mobil konsep agar memperlihatkan Toyota Avanza di masa depan. Oleh karena itu, perubahan bukan hanya dilakukan pada bagian mesin, tapi juga di seluruh bodi mobil.

“Ini bodi keseluruhan kita ubah dan bannya ditutup seperti di film Tron. Kaca belakang juga kita tambah 10 cm jadi seperti menyambung jendelanya. Lampu-lampu juga kita ubah semua biar lebih menarik,” ujar Tomi kepada MNC Portal. Untuk motor listrik berbasis baterai, Tomi memastikan sudah bekerja dengan baik dan memiliki konsep yang menurutnya sangat efisien. “Untuk motor listrik kami menggunakan yang ukuran 20 kW. Untuk baterai, kami mengambilnya dari pihak lain karena tidak mengembangkan itu. Tapi saya mendapat konfirmasi baterai ini dapat menempuh jarak 127 km dan untuk pengisian memakan waktu enam jam,” ucap Tomi. BACA JUGA: IMX 2022 Resmi Dibuka, Menko Airlangga: Bukti Modifikator Dalam Negeri Berkualitas (Foto: MPI/M. Fadli Ramadan) Tomi juga mengubah mobil yang berbasis Toyota Avanza 2010 itu menjadi sebuah kendaraan pintar. Seperti menempatkan layar besar di kabin dan memasang kamera spion, sehingga tampilannya lebih futuristik Avanza The Only One milik Atta Halilintar akan bersaing dengan Andre Taulany, Raffi Ahmad, Gading Marten, dan Uya Kuya yang memiliki jagoannya masing-masing. Pemenang Perang Bintang Black Stone Live Modz 2022 akan diumumkan pada hari kedua IMX 2022, Minggu (2/10/2022), dengan hadiah senilai Rp1 miliar.