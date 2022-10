TOYOTA Motor Corp berencana memproduksi dan menjual sedan listrik kecil bertenaga baterai dari pabrikan BYD pada akhir tahun di China.

Sebuah sumber kepada Reuters menyebut bahwa sedan listrik terbaru itu akan memiliki ukuran yang sama dengan Toyota Corolla, tetapi dengan kursi belakang yang lebih besar.

Jenis mobil tersebut diperkirakan berukuran sama dengan model Corolla, namun dengan bagian kursi belakang yang lebih besar.

Harga bZ3 sendiri belum ditentukan, namun salah satu sumber memperkirakan bakal berada di kisaran 200 ribu yuan, atau sekitar USD28 ribu.

Berdasarkan asumsi kurs saat ini sebesar Rp15.270 per dolar AS, maka harga sedan listrik mini Toyota ini bakal berkisar Rp427,5 juta. Harga tersebut sekitar 30 persen lebih murah dibanding EV keluaran Tesla Inc Model 3 entry-level.

Untuk saat ini, sedan Toyota bZ3 yang dikembangkan bersama BYD akan menjadi model kedua dalam seri kendaraan listrik baterai (BEV) Beyond Zero (bZ) milik Toyota.

Sebelumnya, Toyota juga memasarkan sport utility vehicle bZ4X di China pada awal tahun ini, namun terjadi penarikan mobil secara global yang memaksa Toyota menangguhkan produksi model tersebut.

Toyota sebenarnya akan mengenalkan bZ3 yang menggunakan baterai Blade BYD yang tidak terlalu besar pada pameran mobil di Beijing pada April, namun acara tersebut dibatalkan karena pandemi Covid-19, kata sumber tersebut. Sementara, Juru Bicara Toyota di Beijing belum mau berkomentar terkait hal ini.

