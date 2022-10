JAKARTA - Para pecinta bus di Indonesia, Busworld Southeast Asia 2022 kembali hadir di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 5-7 Oktober 2022. GEM Indonesia dan Busworld International kembali menggelar acara ini setelah dua tahun absen karena pandemi Covid-19.

Acara pameran bus mewah terbesar ini menargetkan ada 15.000 pengunjung akan ikut hadir meramaikan pameran bus ini. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh para pecinta bus lokal tapi juga pecinta bus dari mancanegara juga akan datang ke pameran ini.

Acara ini akan diramaikan oleh operator bus, agen perjalanan, pusat rental kendaraan. Tidak hanya APM dan perusahaan otobus saja yang hadir di pameran ini, tapi juga beberapa merek karoseri lokal ternama seperti Adiputro, Laksana, Tentrem dan New Armada juga ikut meramaikan acara.

Pecinta bus juga dapat menambah pengetahuan tentang bus dengan menghadiri booth dari prusahaan otobus global. Beberapa merek bus asal China Zhontong dan Golden Dragon ikut memamerkan produk kendaraan listriknya.

Pameran ini tidak hanya menghadirkan bus terbaru saja. Di pameran ini para pecinta bus dapat berfoto dengan dua bus klasik Sumber Alam.

Pameran ini juga memberikan edukasi tentang “Adaptasi Sistem Bus Paska Era Pandemi” dan “Implementasi Bus Nol Emisi di Asia Tenggara”.

Penyelenggara acara juga akan menghadirkan malam penganugerahan The Most Favorite Bus dan The Most Innovative Bus. Pengunjung akan diminta kontribusinya memberikan penilaian bus terbaik versi mereka.

