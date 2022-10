DALAM rangka merayakan Anniversary ke-41, Volkswagen Van Club (VVC) akan menggelar Event VW Drag Race Series SERI 2 pada tanggal 22 - 23 Oktober 2022, di Sirkuit Non Permanen Adhi City, Sentul, Jawa Barat.

Event tersebut didukung oleh, Volkswagen Indonesia Association IMI DKI dan Jakarta Speedstorm. Mengenai event tersebut, Okto selaku Humas VW Drag Race Series mengatakan, bahwa pendaftaran sudah dibuka dan nantinya akan ada ratusan peseta yang akan bertanding.

Dalam gelaran tersebut, tidak hanya ajang balapan untuk mobil Volkswagen (VW) saja, melainkan juga terdapat kelas untuk mobil dari berbagai brand.

"Jadi ini bukan hanya VW saja drag racenya, kita juga terbuka untuk mobil-mobil non VW, jadi mobil-mobil Jepang juga bisa ikut, ada kelas-kelasnya juga," ujar Okto selaku Humas dari VVC saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (6/10/2022).

Sementara itu, untuk total pesertanya Okto menyampaikan, bahwa bila dilihat dari dua hari penyelenggaraan, bisa mencapai sekitar 300 peserta. Sejauh ini Okto mengatakan bahwa sudah ada sekitar 70 peserta yang mendaftar, dan pastinya jumlah akan terus bertambah.

Perihal pendaftarannya, kendaraan roda empat dikenakan biaya Rp650.000 per nomor, sementara untuk kendaraan roda dua Rp400.000 per nmor.

Dalam setiap balapan tentunya ada peraturan yang harus dipatuhi, mengenai perihal regulasi, Harvy Anto Suharto selaku Kepala Bidang Otoomotif VVC sekaligus Ketua Pelaksana VW Drag race series 2022, bahwa regulasinya mengacu kepada IMI.

"Untuk regulasi kita mengacu pada ketentuan IMI 2022, seperti starter harus ada KIS, Racingsuit, rollbar (untuk kelas tertentu), Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sebagainya," ujar Harvy Anto Suharto, Ketua Pelaksana VW Drag race series 2022.

Pada event tersebut, untuk penyewaan paddock tenda 4x6 dibanderol Rp1.000.000 per tiga hari. Sementara untuk booth makanan, spare part & Merchandise stand 3x3 Rp800.000 per tiga hari.

Pada event VW Drag Race Series ada sejumlah kelas yang dilombakan, Kelas Utama VW, Kelas Supporting VW, Kelas Bracket All Brand, dan kelas Umum.

Untuk Kelas Utama VW terdapat beberapa kategori yakni Sedan Single Barrel (Beattle/variant/karmagia/safari), Bus Single Barrel (Combi/Micro Bus), Sedan Four Barrel (Beetle/variant/karmagia/safari), Bus Two Barrel (Combi/Micro Bus), Sedan Four Barrel (Beetle/variant/karmangia/safari), Bus Four Barrel (Combi/Micro Bus), dan Free For All (Beetle/Variant/Karmangia/Safari).

Kemudian untuk kelas Supporting VW yakni VW Sedan Rookie/Pemula (Betle/Variant/Karmangia/Safari), VW Bus Rookie/Pemula (Combi/Micro Bus), VW Type Bus (German/Brazil/Dakota/Single Cabin/Double Cabin), VW Sedan Water Cooled. dam Free For All (All Brand/Type).

Sementara untuk kelas Bracket All Brand terdiri dari Bracket 9 Detik, Bracket 10 Detik, Bracket 11 Detik, Bracket 12 Detik, dan Bracket 13 Detik. Kemudian untuk kelas Umum yakni Minibus Std 1300 cc (3 seater) dan City Car Std 1300 cc (2 seater).

Selain drag race untuk mobil, terdapat juga untuk kelas drag bike atau motor. Antara lain yaitu kelas Bracket 8 Detik, Bracket 9 Detik dan Bracket 10. Berikut ini daftar hadiah untuk pemenang Drag Race kendaraan Roda Empat: - Juara 1 Piala + Uang Tunai Rp2 Juta + Voucher Rp 7,5 juta + Puala Best Mechanic - Juara 2 Piala + Uang Tunai Rp1,5 Juta + Voucher Rp 5 juta - Juara 3 Piala + Uang Tunai Rp1 Juta + Voucher Rp 5 juta - Juara 4 Piala + Voucher Rp 5 juta - Juara 5 Piala + Voucher Rp 5 juta Sementara untuk hadiah bagi pemenang kategori kendaraan Roda dua sebagai berikut: - Juara 1 Piala + Uang Tunai Rp1,5 Juta + Voucher Rp7,5 juta + Piala Best Mechanic - Juara 2 Piala + Uang Tunai Rp1 Juta + Voucher Rp5 juta - Juara 3 Piala + Uang Tunai Rp750 ribu + Voucher Rp5 juta - Juara 4 Piala + Voucher Rp5 juta - Juara 5 Piala + Voucher Rp5 juta. Sebagai invorasi, Volkswagen Van Club (VVC) merupakan wadah atau klub yang berisi pehobi kendaraan Volkswagen (VW) jenis Kombi atau Van. VVC berdiri pada tanggal 13 Oktober 1981 oleh 19 Founder dan menjadi klub VW tertua di Tanah Air untuk VW Klasik. Hingga kini total anggota VVC berjumlah 520 (sesuai nomor lambung anggota). Adapun kegiatan utama VVC biasanya mencakup touring wisata keluarga ke berbagai lokasi wisata di pelosok negeri hingga menyambangi berbagai acara VW di berbagai daerah yang berskala nasional. Selain itu, VVC juga aktif melakukan kegiatan sosial bekerja sama dengan Yayasan Panti Jompo di seputaran Jabodetabek, bakti sosial bila ada bencana, donor darah, hingga penyelenggaraan pameran dan terlibat dalam kegiatan sport otomotif.