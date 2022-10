JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) menyerahkan 20 unit Honda PCX Electric kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kendaraan ramah lingkungan ini bakal digunakan untuk mendukung Konsfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang.

Serah terima dilakukan secara simbolik dilakukan AHM kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Rabu (5/10/2022).

AHM juga menyertakan lima stasiun penukaran baterai untuk mendukung pengisian daya kendaraan. Stasiun penukaran ini akan mempermudah utilisasi Honda PCX Electric selama digunakan panitia penyelenggara.

Puluhan sepeda motor listrik itu akan digunakan untuk mendukung segala aktivitas operasional dalam menyiapkan penyelenggaraan acara penting kenegaraan yang dihadiri delegasi dari berbagai negara dan organisasi Internasional.

Utilisasi Honda PCX Electric juga didukung oleh Astra Motor Bali yang menjadi main dealer sepeda motor Honda di Bali yang membantu merawat dan memberikan bantuan emergency roadassistance (Honda Care).

Sebelumnya, AHM juga berpartisipasi di acara The 3rd Trade, Investment, and Industry Working Group Meeting and Ministerial Meeting (The 3rd TIIWG and TIIMM) G20 pada 19-23 September 2022.

Dalam kegiatan tesebut, AHM memajang Honda PCX Electric dan baterai portable (Honda Mobile Power Pack). Honda menghadirkan lima Honda PCX Electric dan stasiun penukaran baterai yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional panitia.

Sementara itu, General Manager Marketing Planning Analysis AHM, Andy Wijaya mengatakan kehadiran Honda PCX Electric di KTT Presidensi G20 merupakan bentuk dukungan dalam percepatan program elektrifikasi kendaraan bermotor yang telah dicanangkan pemerintah. “KTT Presidensi G20 di Indonesia menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi bangsa ini. Kami ingin ikut mensukseskan penyelenggaraan kegiatan kenegaraan penting melalui kehadiran sepeda motor listrik Honda PCX Electric dan infrastruktur pengisian daya baterai,” kata Andy dalam keterangan tertulis. Seperti diketahui, Honda PCX Electric belum dipasarkan di Indonesia dan masih menjadi konsep sepeda motor listrik keluaran pabrikan asal Jepang. Sebelumnya Honda telah menegaskan bahwa akan memperkenalkan motor listrik pada akhir tahun ini.