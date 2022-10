JAKARTA - Merayakan 60 tahun film James Bond, sebuah mobil mewah merek Aston Martin DB5 yang pernah muncul di film 007 terbaru berjudul “No Time to Die” dilelang dengan harga lebih dari tiga juta dolar atau sekitar Rp45 miliar.

Mobil tersebut merupakan replika yang dibuat oleh Aston Martin agar identik dengan mobil ikonik tahun 1964 yang pertama kali dikendarai Bond di film Goldfinger.

Mobil ini memiliki interior yang dilucuti untuk proses syuting dan dilengkapi dengan gadget, serta senjata gatling palsu yang muncul dari balik lampu depan. Selain itu terdapat kaca anti peluru kaliber 30, pisau penghancur pada ban, penyembur oli, smoke, dan memiliki ranjau.

Beberapa barang dan mobil lainnya juga dijual di pelelangan seperti, Aston Martin V8 1981 yang laku sekitar Rp10 miliar. Mobil ini pertama kali muncul dalam seri Bond di "The Living Daylights" dan kembali terlihat di "No Time to Die."

DB5 asli beberapa kali dijual seharga 1-2 juta dolar bergantung dari kondisinya. Sementara barang yang dibeli Sean Connery menjelang akhir hidupnya dilelang di bulan Agustus seharga $2.425.000 atau Rp36 miliar.

Hasil tesebut tentunya membuat lelang Aston Martin DB5 yang digunakan Bond lebih mahal $1 juta sekitar Rp 15 miliar dibanding yang asli

Nantinya semua hasil lelang akan dialokasikan untuk 45 badan amal yang mencakup beberapa veteran pendukung intelijen Inggris dan pasukan khusus.

