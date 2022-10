JAKARTA - Honda Motor Co., Ltd akan tetap memperkuat kemitraan bersama Red Bull Group di ajang Formula 1. Komitmen ini dibuktikan dengan meneruskan kerja sama bidang teknis sebagai penyedia power unit untuk tim Red Bull Racing dan Scuderia AlphaTauri hingga tahun 2025.

Logo Honda akan terpasang di bodi mobil tim Red Bull Racing dan AlphaTauri di seri balap F1 Grand Prix Jepang 2022 di sirkuit Suzuka akhir pekan ini.

Di sisi lain, Honda juga akan menjadi sponsor utama di seri balap F1 Grand Prix Jepang 2022. Seri balap tersebut akan diberi nama resmi “FIA Formula One World Championship Honda Japanese Grand Prix 2022”.

Head of Corporate Communications Supervisory Unit, Honda Motor Co., Ltd. and President of Honda Racing Corporation Koji Watanabe mengatakan, penempatan logo HRC pada bagian hidung mobil serta logo Honda pada bagian bodi samping mobil akan memperkuat hubungan antara Honda dan juga Red Bull Group.

“Melalui kemitraan teknis dari HRC, Honda akan terus memberikan suport secara penuh kepada kedua tim. Selain itu kami juga bangga dapat mengumumkan hal ini dan tentunya juga dapat kembali berlaga di F1 Grand Prix Jepang. Tidak hanya itu saja, Honda juga sekaligus menjadi titel sponsor balapan F1 Grand Prix Jepang,” kata Koji.

Honda juga telah memilih Sergio Perez (pembalap tim Red Bull Racing) sebagai duta Honda Racing School Suzuka (HRS) serta memintanya berpartisipasi di ajang HRS Driver Academi di Jepang pada November 2022 mendatang.

Sergio Perez juga bersama rekan setimnya, Max Verstappen dan kedua pembalap tim Scuderia AlphaTauri, Pierre Gasly dan Yuki Tsunoda juga akan berpartisipasi di gelaran Honda Racing Thanks Day 2022 di Jepang pada tanggal 27 November 2022.

Sementara itu, Helmut Marko, Motorsport Advisor, Oracle Red Bull Racing mengatakan, Red Bull Racing dan Honda Racing Corporation telah menikmati kesuksesan bersama di ajang balap Formula 1.

“Dengan berbagai kesepakatan ini, kami sangat senang untuk melanjutkan kemitraan ini khususnya untuk sisi teknis dari HRC hingga pengenalan mesin baru nanti di tahun 2026. Kami juga yakin hubungan kemitraan dengan HRC dapat terus memberikan kesuksesan bagi kedua belah pihak,” ujar Hemut Marko. Team Principal, Oracle Red Bull Racing, Christian Horner menambahkan, Honda banyak berkontribusi di era teknologi turbu hybrid dengan memberikan support power unit selama tiga musim. “Kami sangat senang menyambut kembali logo Honda pada bodi mobil kami mulai dari GP Jepang di Suzuka hingga seterusnya,” ujarnya.