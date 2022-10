MEDAN – Berbekal semangat “The Future is Here”, Wuling Motors memamerkan mobil listrik Air ev di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) Medan 2022 pada 5-9 Oktober 2022.

Wuling Air ev merupakan mobil listrik pertama yang diperkenalkan Wuling di Indonesia. Mobil ramah lingkungan ini memiliki desain future-tech serta teknologi berkendara modern.

Keunggulan mobil ini adalah dapat diisi ulang di rumah karena memiliki baterai yang aman. Produk canggih ini ditunjang dengan rangka yang kokoh serta airbag untuk memberikan keamanan ekstra pada pengendara.

Tidak ketinggalan, fitur-fitur cerdas juga tersedia di mobil listrik ini, seperti halnya Wuling Remote Control App via Internet of Vehicle dan perintah suara berbahasa Indonesia dengan WIND juga diaplikasikan di Wuling Air ev.

Selain memamerkan jajaran mobil listrik dan konvensional, Wuling juga menawarkan berbagai promo menarik selama GIIAS Medan 2022 untuk memudahkan pengunjung memiliki produk Wuling.

Agar pengunjung dapat merasakan pengalaman yang unik bersama mobil listrik terbaru ini, Wuling menyediakan dua unit Air ev untuk test drive. Pengunjung GIIAS Medan bisa merasakan langsung sensasi mengendari mobil ramah lingkungan.

Pengunjung yang melakukan pembelian selama pameran bakal mendapat special lucky dip hingga Rp5.000.000. Sementara untuk pembelian Air ev, Wuling akan memberikan paket gratis portable charger, power socket adaptor, peningkatan daya listrik, instalasi, dan kabel output sepanjang lima meter.

“Dengan semangat ‘The Future is Here’ kami menghadirkan beragam produk yang mendukung mobilitas modern dan didukung dengan ragam inovasi. Hal ini sejalan dengan semangat ‘Drive for A Better Life’ yang mendorong kami untuk selalu berinovasi baik dalam segi produk maupun layanan kepada konsumen,” ujar Bob Morgan, Regional Sales Area Wuling Motors.

Selain memamerkan mobil listrik, Wuling Motors juga memamerkan Almaz RS yang merupakan mobil pintar pertama yang dapat diberikan perintah dengan bahasa Indonesia.

Kendaraan ini juga dilengkapi dengan inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang memadukan Advanced Driver Assistant System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV).

Wuling juga memberikan memberikan cashback spesial di luar mobil listrik, yakni paket leasing spesial, dan perawatan gratis hingga 4 tahun atau 50.000 km (mana yang tercapai lebih dahulu) dengan syarat dan ketentuan berlaku.

