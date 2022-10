JAKARTA – Selama bulan Oktober 2022, PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) memberikan promo “Pesta Akhir Tahun”. Pada program penjualan khusus mobil ini konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa logam mulia dan motor Suzuki serta berbagai macam keringanan.

Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales Randy R. Murdoko mengatakan, promo ini merupakan stimulus untuk meningkatkan penjualan Suzuki dan memberikan keuntungan kepada calon konsumen yang akan membeli kendaraan pribadi maupun komersial.

“Kami tidak mau tanggung-tanggung, kami juga sediakan hadiah sepeda motor dan logam mulia. Kesempatan seperti ini sangat disayangkan jika sampai tidak dimanfaatkan oleh calon konsumen,” kata Randy dalam keterangan tertulis.

Melalui program ini, calon konsumen yang membeli mobil penumpang Suzuki All New Ertiga, XL7, SX4 S-Cross berkesempatan mendapat hadiah langsung berupa logam mulia.

Suzuki juga memberikan cashback sebesar Rp4 juta jika konsumen melakukan tukar tambah melalui Auto Value untuk semua model tersebut. Sedangkan khusus Suzuki Baleno hanya berlaku untuk transmisi manual.

Suzuki juga memberikan beragam keringanan down payment (DP) sebesar 10%, potongan angsuran berkali-kali, bunga rendah, dan tenor cicilan hingga tujuh tahun untuk pembelian All New Ertiga dan XL7.

Sedangkan untuk model SX4 S-Cross, calon konsumen cukup memberikan Total Down Payment (TDP) sebesar 15% dan akan memperoleh potongan angsuran berkali-kali, bunga rendah, dan tenor cicilan hingga 7 tahun.

Lalu untuk pembelian Baleno calon Konsumen bisa mendapatkan penawaran promo down payment (DP) 10%, potongan angsuran berkali-kali, bunga rendah, dan pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun. Sementara di segmen komersial, Suzuki memberikan kesempatan kepada calon konsumen mendapatkan hadiah langsung berupa sepeda motor Suzuki, bunga rendah hingga lima tahun untuk pembelian All New Carry Pick Up. “Suzuki senantiasa berusaha memberikan kemudahan dan keuntungan bagi konsumen Indonesia yang ingin memiliki mobil Suzuki impiannya,” kata Randy. Dia berharap melalui promo ini, konsumen dapat memanfaatkan promo ini dengan datang ke dealer terdekat Suzuki.