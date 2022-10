JAKARTA - Setelah sempat ramai di media sosial, akhirnya PT Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan wajah baru All New Vios untuk dipasarkan di pasar otomotif Indonesia, Rabu (13/10/2022).

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan, sedan Vios telah 20 tahun lebih di pasar Indonesia dan telah menjadi brand penting bagi Toyota.

Henry mengatakan, Vios tampil sebagai market leader di segmennya sejak 2003 silam. Ia mengungkapkan bahwa Vios telah memukukan penjualan hingga 130.000 unit.

“Sebagai bentuk apresiasi, hari ini kami hadirkan All New Vios dengan platform baru dan all new design pada seluruh aspek eksterior dan interior, serta peningkatan safety feature dan tambahan advance teknologi baru,” kata Henry.

Kami harap All New Vios dapat menjawab kebutuhan pelanggan di segmen sedan dan meneruskan perannya sebagai market leader,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto.

Kendaraan yang pertama kali diperkenalkan pada 2003 silam ini hadir kembali dengan beragam fitur baru yang lebih lengkap untuk memberikan kenyamanan berkendara, terutama fitur Toyota Safety Sense (TSS).

Vios hadir dengan desain stylish, kabin nyaman dan fungsional serta mesin yang efisien. Kehadiran wajah baru Vios ini adalah bentuk apresiasi pelanggan agar dapat merasakan pengalaman berkendara yang lebih baik. Kehadiran All New Vios di Indonesia adalah untuk memperkuat segmen Toyota sekaligus menggairahkan pasar otomotif nasional yang terus tumbuh hingga saat ini.