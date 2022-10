JAKARTA – Aktris Gading Marten dan Andre Taulany menerima hadiah juara Black Stone Live Modz 2022. Total hadiah senilai Rp1 miliar itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo.

Kompetisi modifikasi mobil yang diselenggarakan pada Juli 2022 silam dipamerkan dan diumumkan pemenangnya pada OLX Autos Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) 2022, pada 1-2 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC).

Dikutip dari unggahan Instagram resmi Bamsoet, penyerahan hadiah dilakukan di Black Stone Garage (IMI Lounge) yang merupakan rumah bagi para komunitas otomotif.

“Juara pertama Black Stone Live Modz 2022 diraih Gading Marten dengan Tim Papa Manja yang memodifikasi supercar Audi R8, selain mendapatkan Piala Ketua MPR RI juga mendapatkan hadiah Rp 500 juta,” kata Bamsoet dalam keterangan unggahannya.

“Andre Taulany dengan Tm Yellow yang memodifikasi BMW Seri 3 E30 menempati posisi runner-up, mendapatkan hadiah Rp100 juta. Peringkat ketiga ditempati Atta Halilintar dengan Tim Ashiap yang memodifikasi Avanza 2010 Tipe G menjadi Avanza The Only One yang dikonversi dari berbahan bakar minyak ke listrik, mendapat hadiah Rp 50 juta.”

Penyerahan hadiah ini dihadiri oleh Gading Marten dan Andre Taulany. Sementara peserta lain diwakili oleh Nino Kuya Putra dari Uya Kuya, Nofian Hendra dan Tomi Airbrush (Head Modificator Tim Ashiap; Atta Halilintar), Fernand Andreas Sanjaya (Head Modificator Tim Rans; Raffi Ahmad).

Beberapa kategori juara lainnya di Black Stone Live Modz 2022 juga mendapat uang tunai sebesar Rp50 juta. Beberapa kategori lainnya adalah Ultimate Under Carriege diraih oleh Gading Martin, Ultimate Interior dimenangkan Andre Taulany, dan Ultimate Certification Indonesian Kalcer diraih oleh Uya Kuya.

Bukan hanya itu, Ultimate Best Finishing dimenangkan oleh Raffi Ahmad, Ultimate Excelent of Detail diraih Gading Marten, Ultimate Wrap dikukuhkan kepada Atta Halilintar, dan Ultimate Sound System didapatkan oleh Raffi Ahmad. Pada kesempatan ini Gading Marten mendapat paket juara yang paling lengkap sehingga dinobatkan menjadi juara pertama di kompetisi ini. Penyerahan hadiah juga dihadiri oleh Founder NMAA sekaligus IMX Project Director Andre Mulyadi, dan NMAA National Judge Edy ‘Vertue' juga hadir. Selain itu, jajaran BOS Production sebagai pengelola Black Stone Garage, Hendra Noor Saleh, dan Djoko Iman Santoso juga ikut dalam penyerahan hadiah.