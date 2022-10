JAKARTA – Mobil All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V mendapat peringkat tertinggi pada pengujian keselamatan di New Car Assessment Program for Southeast Asia ASEAN NCAP pada Sabtu (15/10/2022).

ASEAN NCAP merupakan penilaian untuk mengevaluasi standar keselamatan kendaraan, meningkatkan kesadaran keselamatan dan mendorong pasar kendaraan di ASEAN. Pengujian kendaraan dilakukan setelah produksi massal dimulai.

Selama pengujian, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V menjadi pendatang baru yang meraih rating lima atau yang tertinggi di program ASEAN NCAP.

All New Honda HR-V meraih total skor 81,38 dari 100. Itu merupakan akumulasi dari 35,00 poin kategori penilaian AOP, 17,81 poin dari kategori COP, 18,57 poin dari SA dan 10,00 poin dari kategori MS.

Sedangkan All New Honda BR-V mendapatkan total 77,02 dari total 100, diakumulasikan dari 33,72 penilaian AOP, 17,46 dari COP, dari SA 15,71 poin, dan 10,13 poin dari kategori MS.

Uji tabrak ini merupakan kolaborasi antara ASEAN NCAP dan Kapan Automobile Research Institute (JARI). Pengujian ini meliputi frontal offset impact dan side impact test.

Pengujian frontal offset impact dilakukan menggunakan boneka uji tabrak di kursi pengemudi dan penumpang depan serta dua boneka anak pada Child Restraint System (CRS) di kursi belakang.

Mobil yang diuji akan melakukan dengan kecepatan 64 km per jam. Objek yang ditabrak berbahan alumunium sehingga dapat hancur saat tabrakan terjadi.

Sementara untuk Side Impact Test, dilakukannya dengan memasang boneka uji tabrak di kursi pengemudi dan dua boneka anak pada Child Restraint System (CRS) di kursi belakang.

MDB (Moving Deformable Barrier) mendekati mobil yang diuji situasional dengan kecepatan tes 50 km/jam. Business Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan, keberhasilan Honda meraih bintang 5 di uji tabrak ini bukan hanya untuk keselamatan tapi juga komitmen menciptakan mobil yang aman. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak ASEAN NCAP yang telah melakukan pengujian fitur keselamatan produk-produk Honda melalui prosedur dan standar yang sangat ketat,” kata Yusak Billy dalam keterangan tertulis. Penghargaan tersebut diberikan oleh perwakilan NCAP & MIROS (Malaysian Institute of Road Safety Research), di Nusa Dua, Bali, pada Sabtu (15/10/2022). “Kami senang bahwa Honda adalah salah satu produsen kendaraan yang secara konsisten memastikan model mereka memiliki teknologi keselamatan pasif dan aktif,” kata Dato’ Dr. Khairil Anwar Abu Kassim, MIROS Director-Generals.