JAKARTA - Penjualan retail Honda di bulan September 2022 mencapai 12.977 unit. Pencapaian Honda di bulan ini merupakan rekor setelah pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama hampir tiga tahun di Indonesia.

Total penjualan Honda selama tahun 2022 ini sebanyak 88.393 unit, terjadi peningkatan sebesar 29% dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun lalu.

Selama bulan September, penjualan Honda ditopang oleh Brio Satya yang terjual hingga 4.90 unit, Brio RS terjual sebanyak 1.059 unit.

Sejak Januari hingga September 2022, penjualan didominasi oleh Honda Brio dengan total penjualan mencapai 41.778 unit. Artinya hampir separuh penjualan Honda ditopang oleh Brio.

Penjualan All New Honda HR-V di bulan September 2022 ini mencapai 3.003 unit. Sementara penjualan di periode Januari-September 2022 mencapai 16.745 unit.

Honda berhasil menjual 2.538 unit All New Honda BR-V di bulan ini. Sementara untuk penjualan di tahun ini All New Honda terjual hingga 16.915 unit.

Sementara untuk model lainnya adalah Honda City Hatchback RS yang terjual hingga 615 unit, New Honda CR-V terjual 600 unit, All New Honda Civic RS terjual sebanyak 70 unit, New Honda Mobilio terjual sebanyak 61 unit, All New Honda City terjual sebanyak 57 unit dan Honda Accord terjual hingga 24 unit.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan, meski ada peningkatan, namun penjualan Honda belum sepenuhnya bangkit seperti sebelum pandemi.

Menurutnya, peningkatan penjualan terjadi karena ada peningkatan aktivitas masyarakat. Menurutnya, pandemi membuat pasokan komponen terhambat sehingga pasokan komponen belum stabil. โ€œKarena itu, kami akan terus memonitor kondisi pasokan komponen dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat secepatnya memenuhi seluruh permintaan konsumen di Indonesia,โ€ kata Yusak Billy dalam keterangan tertulis.