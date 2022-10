JAKARTA – All New Ertiga Hybrid menambah menambah fitur Cruise Control untuk memberikan kenyamanan ekstra kepada penumpang dan memberikan sensasi berkendara yang lebih aman.

Fitur ini memungkinkan All New Ertiga Hybrid dikendarai dengan kecepatan tertentu tanpa harus menginjak peda pedal gas. Mengaktifkan fitur ini dapat dilakukan dengan memastikan kecepatan di atas 43 km per jam.

Cara mengaktifkan fitur Cruise Control terbilang cukup mudah. Pengemudi hanya perlu menekan tombol cruise dan di indikator akan tampil di MID.

Baru setelah itu, pengendara dapat mempercepat atau memperlambat pada kecepatan yang diinginkan lalu diikuti menekan tombol “RES+/SET-” dan pastikan indikator “SET” muncul di MID.

Barulah pengendara dapat melepas kaki dari pedal gas untuk menikmati perjalanan yang diatur menggunakan Cruise Control.

Cara mengubah kecepatan di fitur ini juga mudah. Pengendara hanya tinggal menambah kecepatan dengan menekan pedal gas dan menekan tombol “RES +/SET –“ kembali untuk mempertahankan kecepatan yang baru.

Sementara menikmati fitur ini, pengendara dapat kapan saja menekan gas untuk menambah kecepatan untuk mendahului kendaraan di depan. Setelah berhasil mendahului, lepaskan lagi pedal gas dan mobil tetap akan kembali pada kecepatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara cara mematikan fitur ini hanya cukup dengan menekan tombol cancel atau menekan pedal rem. All New Ertiga Hybrid hadir di segmen Low Multi-Purpose Vehiche (LMPV) pertama ini telah menggunakan teknologi elektrifikasi. Keunikan dari fitur ini adalah tidak hanya ada di All New Ertiga Hybrid bertrasmisi otomatis, tapi juga tersedia untuk mobil manual. “Kami rasa keunggulan ini juga akan menjadi pilihan keluarga Indonesia,” kata Donny Saputra, 4WD Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS). “Kami menyarankan agar calon konsumen dapat membuktikan sendiri keuntungan menggunakan fitur Cruise Control dengan cara melakukan test drive pada unit yang tersedia di diler Suzuki terdekat."