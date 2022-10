VVC DRAG Race Go & Fast atau VW Drag Race Series Seri 2, telah resmi digelar di Sirkuit Non Permanen Adhi City, Sentul, Jawa Barat, dari mulai tanggal 22-23 Oktober 2022.

VVC Drag Race Go & Fast merupakan salah satu rangkaian perayaan HUT ke-41 Volkswagen Van Club (VVC). Acara ini didukung oleh Volkswagen Indonesia Association, Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI dan Jakarta Speedstrom.

Pada gelaran drag race tersebut, Ketua Umum Volkswagen Van Club (VVC), Irjen Pol (Purn) Pudji Hartanto MM, turut berpartisipasi menjadi starter . Rupanya, ini merupakan pertama kalinya Pudji merasakan keseruan menjadi seorang pembalap di event Drag Race.

"Saya sebetulnya bukan pembalap, Ini saya baru pertama ikut drag race ini, saya bawa dua mobil, satu saya bawa vw combi, satu lagi saya bawa vw beetle," ujar Ketua Umum Volkswagen Van Club (VVC), Irjen Pol (Purn) Pudji Hartanto saat ditemui MNC Portal Indonesia di Sirkuit Non Permanen Adhi City, Sentul, Jawa Barat, Sabtu (22/10/2022).

Pertama kalinya ikut di ajang balap Drag Race, tentu ada alasan tersendiri. Pudji mengaku, bahwa dia ingin merasakan sebuah keberanian dan semangat.

"Saya ingin merasakan bagaimana seorang pembalap yang mempunyai satu keberanian, satu keinginan, satu semangat, saya ingin tunjukan untuk semangat saya , bahwa saya ini punya satu keinginan untuk lebih semangat, dengan teman-teman yang hobinya balap," tambah Pudji.

Pertama kali menjajal turun di event Drag Race, Pudji mengaku tidak terlalu grogi, karena dia sudah biasa di dunia otomotif. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit grogi, karena ketika start disandingkan dengan mobil yang bukan lagi standar, karena kelas yang diambil berbeda.

"Saya tidak terlalu grogilah, tapi, karena di sebelah kiri saya tadi bukan kelasnya (berbeda kelas) jadi pasti dia lebih cepat duluan," tutur Pudji.

Untuk persiapan mobil yang digunakan di lintasan balap lurus, Pudji mengaku tidak terlalu banyak melakukan modifikasi, karena yang diikuti merupakan kelas standar. Hanya beberapa sentuhan ringan agar mobil sedikit enteng.

"Hanya di service tuneup aja, sama ganti knalpot supaya agak ringan aja," ucapnya.

Namun, meski baru pertama kalinya ikut turun di Event Drag Race, Pudji mengaku yakin bisa meraih gelar juara pada kelas yang diikutsertakan.

"Harus optimis," tegas Pudji.

Menariknya, mobil VW Combi milik Pudji tidak hanya digunakan olehnya saja di event VVC Drag Race Go & Fast. Karena, Pudji mengaku beberapa rekannya tertarik untuk memacu mobil VW Combinya di lintasan lurus.

"Mobil saya itu ada 4 nomor (dipakai 4 starter), itu brarti mobil saya disenengi oleh beberapa starer, mereka bilang 'aku boleh ga si start pakai mobil bapak? saya bilang boleh aja kalau mau, dia coba dulu, oke, terus jalan, jadi saya pakai mobil ini dengan 3 orang lainnya," tutur Pudji.

Sebagai informasi, Pada event VW Drag Race Series ada sejumlah kelas yang dilombakan, yakni Kelas Utama VW, Kelas Supporting VW, Kelas Bracket All Brand, dan kelas Umum.

Untuk Kelas Utama VW terdapat beberapa kategori yakni Sedan Single Barrel (Beattle/variant/karmagia/safari), Bus Single Barrel (Combi/Micro Bus), Sedan Four Barrel (Beetle/variant/karmagia/safari), Bus Two Barrel (Combi/Micro Bus), Sedan Four Barrel (Beetle/variant/karmangia/safari), Bus Four Barrel (Combi/Micro Bus), dan Free For All (Beetle/Variant/Karmangia/Safari).

Kemudian untuk kelas Supporting VW yakni VW Sedan Rookie/Pemula (Betle/Variant/Karmangia/Safari), VW Bus Rookie/Pemula (Combi/Micro Bus), VW Type Bus (German/Brazil/Dakota/Single Cabin/Double Cabin), VW Sedan Water Cooled. dam Free For All (All Brand/Type).

Sementara untuk kelas Bracket All Brand terdiri dari Bracket 9 Detik, Bracket 10 Detik, Bracket 11 Detik, Bracket 12 Detik, dan Bracket 13 Detik. Kemudian untuk kelas Umum yakni Minibus Std 1300 cc (3 seater) dan City Car Std 1300 cc (2 seater).