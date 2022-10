JAKARTA – PT JLM Auto Indonesia selaku distributor mobil Jaguar dan Land Rover di Indonesia resmi memperkenalkan mobil listrik Jaguar I-Pace di Edutown Arena, BSD, Tangerang Selatan, Selasa (25/10/2022).

Mobil listrik yang sudah dikenal di Eropa dan Amerika ini diklaim telah dipesan oleh konsumen di Indonesia, bahkan sebelum Jaguar I-Pace dirilis. Namun, karena mobil ini belum dirilis, calon konsumen tersebut tidak bisa mendapatkan mobil yang diinginkan.

Direktur Pemasaran dan Penjualan PT JLM Auto Indonesia Irvino Edwardly mengungkapkan bahwa pihaknya belum membuka slot penjualan mobil listrik berteknologi baru ini.

Irvino menuturkan, PT JLM ingin memberikan edukasi terlebih dulu sebelum menjual Jaguar I-Pace. Ia menyarankan kepada konsumen yang berminat dengan produk ini untuk test drive terlebih dulu untuk mengenal teknologi Jaguar I-Pace.

“Mengusung konsep strategis ‘Reimagine’, Jaguar Land Rover mengajak para pengguna untuk merasakan pengalaman unik teknologi modern dan mewah yang ramah lingkungan. Jaguar Land Rover akan menjalankan bisnisnya dengan mengeksplorasi potensi energi bersih dan fokus pada pengembangan kendaraan listrik premium,” kata Irvino dalam peluncuran Jaguar I-Pace di Edutown Arena, BSD, Tangerang Selatan, Selasa (25/10/2022).

Ia juga menuturkan bahwa peluncuran Jaguar I-Pace menjadi awal komitmen jaguar memulai langkah tanpa emisi karbon di seluruh rantai pasok, produk dan operasi bisnis pada 2039.

Mobil listrik terbaru Jaguar I-Pace didukung dengan baterai 9OkWh yang mampu menghasilkan tenaga 394 hp. Mobil ini disebut dapat berakselerasi 0-100 km per jam dalam 4,8 detik dan menempuh kecepatan maksimum hingga 200 km per jam.

Mobil ini juga diberkali dengan sistem penggerak All-Wheel Drive (AWD) yang dapat memberikan keseimbangan di jalan normal dan juga di medan yang ekstrem.

Jaguar I-Pace juga mengawinkan antara teknologi Torue Vectoring by Braking dengan Dynamic Stability Control (DSC) memberikan kendali penuh yang akurat bagi pengemudi.

Terkait pengisian bahan bakar, Jaguar I-Pace dilengkapi dengan home charging yang dapat mengisi batrai dari nol hingga penuh hanya dalam delapan jam dan mampu menempuh jarak hingga 470 km sekali isi.

“Jaguar I-Pace dilengkapi dengan teknologi range calculator yang bersifat live atau real time yang bertugas untuk menghitung konsumsi dan jarak tempuh dari baterai sesuai kondisi jalan yang sedang dilalui,” ujarnya.

Untuk pasar Indonesia, PT JLM Auto Indonesia membanderol mobil ini dengan harga Rp2,907 miliar off the road dan penambahan 12-13 persen untuk on the road.