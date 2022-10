JAKARTA – Honda Motor Co,. Ltd secara resmi memulai produksi dan penjualan Honda Power Pack Exchanger e. Produk yang khusus untuk pasar Jepang ini merupakan hasil kerja sama antara Honda dan de Gachaco Inc.

Honda Power Pack Exchanger e: merupakan perangkat yang dapat ditukar di mana secara bersamaan juga dapat mengisi unit daya pada Honda Mobile Power Pack e: (MPP e:).

Pemilik mobil listrik memiliki akses ke MPP e yang terisi penuh kapan saja dibutuhkan di stasiun penukaran baterai tanpa perlu menunggu baterai kendaraannya diisi ulang.

Perangkat ini akan dikembangkan sebagai infrastruktur baterai untuk pasar Jepang. Meski begitu, Honda tidak menutup kemungkinan perangkat ini untuk dapat diekspor ke berbagai negara.

Honda Power Pack Exchanger e: didesain untuk kawan perkotaan dan mengadopsi sistem Honda Power Pack Cloud yang mengelola semua informasi yang diperlukan untuk baterai agar terpusat dengan operasi layanan di cloud.

Honda mengklaim perangkat ini dapat memberikan kenyamanan dan keramahan bagi pengguna produk mobilitas berbasis elektrik.

Sekadar informasi, sebelumnya Honda dan de Gachaco Inc telah meresmikan kerja sama pada akhir Agustus 2022 silam.

