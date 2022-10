JAKARTA โ€“ PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) menawarkan biaya kepemilikan mobil All New Ertiga Hybrid dengan biaya paling rendah, yakni Rp13.337 per hari selama lima tahun.

Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS Hariadi mengatakan, selain menawarkan produk dengan fitur beragam dengan harga kompetitif, Suzuki juga menawarkan biaya kepemilikan terjangkau.

โ€œGambaran estimasi biaya kepemilikan yang kami informasikan dapat memudahkan konsumen dalam menjatuhkan pilihan kepada All New Ertiga Hybrid,โ€ kata Hariadi dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, Suzuki juga memberikan garansi komponen teknologi Suzuki Smart Hybrid Integrated Starter Generator dan baterai Lithium-ion selama lima tahun atau setara 100.000 km.

Saat ini, harga All New Ertiga Hybrid varian Suzuki Sport transmisi otomatis (AT) senilai Rp292.300.000 dan transmisi manual (MT) senilai Rp281.300.000.

Varian GX transmisi otomatis (AT) senilai Rp281.300.000,- dan transmisi manual (MT) senilai Rp270.300.000,-. Harga tersebut berlaku untuk wilayah DKI Jakarta secara On The Road. Suzuki juga memberikan gratis servis hingga tiga tahun atau dengan jarak tempuh 50.000 km.

Jika konsumen menggunakan All New Ertiga Hybrid hingga jangka waktu lima tahun atau jarak tempuh 100.000 km, biaya baru akan muncul pada periode servis ke 40.000 km dan 60.000 hingga 100.000 km.

Besarnya total biaya perawatan berkala hingga jarak 100.000 km yaitu Rp5.396.750 atau Rp2.957 per hari untuk transmisi otomatis (AT). Sedangkan untuk transmisi manual (MT), berkisar pada angka Rp5.967.050 atau Rp3.269 per hari.

Perawatan berkala tersebut meliputi penggantian fast moving parts, produk Ecstar dan jasa, namun tidak termasuk untuk penggantian parts di luar paket perawatan berkala. Sementara untuk biaya pajak kendaraan tahunan untuk All New Ertiga Hybrid selama satu tahun sebesar Rp3.675.000 per tahun atau berkisar Rp10.068 per hari. Kemudian biaya kepemilikan All New Ertiga Hybrid juga akan menyesuaikan dengan pilihan bahan bakar yang digunakan oleh konsumen. Selain itu, jarak tempuh dalam kondisi perjalanan akan memberikan pengaruh yang berbeda pada efisiensi dan biaya secara keseluruhan.