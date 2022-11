JAKARTA โ€“ Pada hari kedua pameran Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2022, penyelenggara acara memberikan edukasi keselamatan berkendara. Program Skill and Safety Riding Course ini diselenggarakan di area panggung pada Kamis (3/11/2022) pukul 13.00-14.00 WIB.

โ€œUntuk melengkapi IMOS 2022, berbagai program juga akan kami jalankan. Seperti Talkshow dan Workshop, serta Community Talks. Salah satunya adalah Skill and Safety Riding Course karena ini adalah bentuk konsistensi dalam memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada seluruh pengunjung IMOS 2022,โ€ ujar Project Director Seven Event Vista Limbong.

Selain memberikan edukasi, pengunjung pameran juga bisa menikmati program test ride yang diselenggarakan di Gedung Parkir Elevated B Lantai 2. Program ini diselenggarakan selama pameran IMOS 2022 masih berlangsung.

Pameran ini dimeriahkan dengan kehadiran 25 merek sepeda motor, 14 di antaranya merupakan motor listrik. Pengunjung dapat mencoba semua kendaraan yang dipamerkan agar mendapatkan pengalaman baru dalam berkendara.

โ€œIMOS 2022 juga akan hadirkan program Test Ride, yang memberikan pengalaman langsung dengan sepeda motor terbaru,โ€ kata Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial AISI sekaligus Ketua Penyelenggara IMOS 2022, dalam konferensi pers IMOS 2022.

Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi IMOS 2022, dapat memarkirkan kendaraanya di gedung parkir tepat di depan JCC. Selain itu, terdapat juga parkiran di sebelah timur Elevated Parking Utara, terdapat lokasi parkir Aquatic.

Pembelian tiket masuk IMOS 2022 dilakukan secara online melalui aplikasi Auto360 yang tersedia di Playstore dan Appstore. Untuk harga tiket weekdays (Rabu dan Kamis) Rp20.000, dan untuk weekend (Jumat-Minggu) Rp30.000.