JAKARTA - Pada hari kedua gelaran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memperkenalkan wajah baru dua varian FreeGo 125, yakni Connected dan Standard.

Presiden Director & CEO YIMM mengatakan, dua model terbarunya memiliki desain baru yang membuat konsumen lebih percaya diri dalam kehidupan berkendara mereka setiap hari.

Kehadiran wajah baru FreeGo 125 merupakan upaya menambah pilihan konsumen di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berkendara mereka.

“Tentu saja, kami tidak pernah melupakan fungsi unik Yamaha yaitu Y-Connect dalam produk terbaru kami,” imbuh Morimoto.

Sekadar informasi, Yamaha FreeGo 125 merupakan salah satu line up Yamaha Generasi 125 yang memiliki fitur Yamaha Motorcycle Connect sehingga dapat terkoneksi smartphone dan memudahkan konsumen dalam berkendara.

Varian FreeGo juga dilengkapi dengan Smart Motor Generator (SMG) dan Stop & Start System (SSS) yang membuat motor dapat langsung mati ketika mesin berhenti selama lima detik.

Sementara pembeda FreeGo kali ini adalah bagian lampu depan dan fairing yang terlihat lebih tajam.

Lampu utama FreeGo S memiliki desain yang aktif dan elegan menggunakan LED, yang juga dilengkapi “Blue Inner Lens” pada LED Position Light yang membuat tampilan semakin premuim dan berkelas.

Motor ini juga dilengkapi dengan fitur lampu hazard untuk membantu pengendara dalam kondisi darurat. Selain itu, kualitas FreeGo juga semakin mantap dengan dukungan mesin Blue Core 125 cc.

Yamaha New FreeGo 125 dengan varian warna matte blue, metalic red, metallic yellow dan matte black yang dibandrol dengan harga Rp21.400.000 on the road (OTR) Jakarta.

Sementara untuk Yamaha New FreeGo 125 Connected model terbaru tersedia dengan varian warna Matte Green dan Prestiga Silver yang dijual dengan harga Rp23.200.000 OTR Jakarta.

Wajah baru Yamaha FreeGo 125 Connected dan Yamaha FreeGo 125 dapat dibeli di seluruh dealer resmi Yamaha Indonesia mulai Desember 2022.