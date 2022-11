JAKARTA – PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) kembali menggelar customer statisfaction (CS) contest 2022. Acara ini digelar untuk meningkatkan layanan dan service level di seluruh jajarannya.

Tujuan dari acara ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas dan implementasi Euro4 serta pemanfaatan IT system dan digital tools sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan serta memberikan solusi yang terbaik bagi bisnis konsumen.

Acara ini kembali digelar secara hybrid (online dan offline) usai dua tahun diselenggarakan secara virtual. Acara bertajuk “Be a Champion for Euro4 & Onsite Business by Utillize IT System and Human Touch”.

Kegiatan kali ini HMSI memperlombakan tujuh kategori, yakni mechanic, light duty sales, medium duty sale, field advisor, part fleet salesman, internal dealer training (IDT) Sales & Aftersales.

Masing-masing cabang mengirimkan personel terbaiknya pada masing-masing kategori yang dilombakan. Para peserta yang dikirim telah menjalani serangkaian pelatihan dan tes agar dapat diterapkan untuk melayani kebutuhan bisnis konsumen.

Adapun materi yang diberikan dititik beratkan pada layanan Hino Total Support dan layanan customer berbasis digital pada kendaraan Hino Euro4 yang tahun ini baru diterapkan, seperti halnya engine common rail yang merupakan mesin andalan Hino.

Sedangkan indikator untuk menilai kompetensi mekanik juga dinilai dari kemampuannya menggunakan DX Tools, memecahkam masalah kendaraan yang terjadi karena engine management system dan masalah teknik lainnya.

COO Director HMSI Santiko Wardoyo mengatakan, seluruh personil Hino harus meningkatkan kemampuan agar menjadi trusted people di seluruh aspek layanan Hino.

“Sehingga Customer terus yakin dan percaya atas layanan maksimal yang kita berikan dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuha bisnis pelanggan,” kata Santiko dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/11/2022). Sebelumnya, babak semifinal CS contest 2022 digelar secara online pada bulan September-Oktober. Kegiatan ini diikuti oleh 259 peserta dari seluruh dealer Hino di Indonesia. Tiga peserta terbaik di masing-masing kategori dari empat area di Indonesia lolos ke final. Setelah diseleksi ada 84 finalis peserta yang hadir langsung untuk merasakan atmosphere kompetisi Hino CS Contest 2022. Sedangkan babak grand final digelar di Hino Total Support Center, Jatake, Tangerang. Pemenang di ajang grand final adalah dealer PT Indomobil Prima Niaga, Jakarta. Sedangkan untuk pemenang dari masing-masing wilayah diraih oleh dealer PT Indomobil Prima Niaga, Medan yang menjadi Best Region Sumatra. The best dari region Jabodetabek dimenangkan oleh PT Indomobil Prima Niaga, Jakarta. Best Region Jawa Bali Nusa Tenggara dimenangkan oleh PT Duta Cemerlang Motor. Sementara untuk Region Kalimantan Sulawesi Maluku Papua yang menjadi juara dari dealer Hino PT Automobil Prima, Kalimantan Tengah. Serta best improvement dealer diraih oleh PT Auto Borneo Perdana, Pontianak. Selain menggelar CS Contest 2022, HMSI juga menggelar konfrensi kaizen. Kegiatan ini merupakan improvement yang telah dilakukan di dealer-dealer Hino. Dari 82 peserta yang mengikuti, kaizen confrence, dimenangkan oleh PT Indomobil Prima Niaga, Jakarta. Pada kategori after sales dimenangkan oleh PT Indomobil Prima Niaga, Surabaya. “Konferensi kaizen tentunya merupakan wadah untuk mengumpulkan banyak ide kaizen yang dapat diimplementasikan sebagai perbaikan yang lebih baik untuk masing-masing dealer, guna memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada customer,” kata Masato Uchida, Presiden Direktur HMSI.