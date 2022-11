JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berencana menjadikan Badan Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) menjadi lembaga berstandar internasional.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dalam menguji kendaraan yang dibangun di dalam negeri. Menhub menyatakan bakal ada sekitar 16 fasilitas pengujian sesuai standar internasional atau internasional United Nation Regulation (UNR).

“Saya ingin memastikan kesiapan dimulainya proyek pembangunan proving ground atau Vehicle Testing Certification Center (VTCC). Kita mulai pembangunan usai KTT G20 dan semoga bapak Presiden berkenan untuk melakukan groundbreaking,” kata Menhub, dikutip dalam laman resminya, Minggu (13/11/2022).

Menurutnya, saat ini balai pengujian yang ada di Bekasi hanya dapat digunakan untuk pengujian kendaraan yang ada di dalam negeri karena di Indonesia baru memenuhi strata kualifikasi Euro4.

Menurutnya, usai pembangunan fasilitas ini, Indonesia dapat melompat ke kualifikasi Euro6 sehingga tidak perlu menguji kendaraan di luar negeri.

“Semoga dengan adanya proving ground berstandar internasional ini akan menjadi titik kebangkitan industri otomotif di Indonesia, dan menjadikannya semakin kompetitif dan mampu bersaing di pasar global,” ucap Menhub.

Sekadar informasi, proving ground merupakan fasilitas pengujian di luar ruangan sesuai dengan standar internasional yang telah mengadopsi United Nations Agreement Concerning The Adoption of Uniform Conditions of Approval dan Reciprocal Recognition of Approval For Motor Vehicle Equipment and Parts (UN Agreement).

Hadinya Proving Ground BPLJSKB di Bekasi memungkinkan Indonesia dapat melakukan pengujian di dalam negeri dan membuka peluang ekspor kendaraan ke luar negeri.