JAKARTA – Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang meminta disediakan mobil anti peluru kepada penyelenggara konfrensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali.

Namun, keterbatasan persediaan mobil anti peluru di Indonesia membuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijemput dengan menggunakan “The Beast” atau mobil resmi yang sesuai standar keamanan pengawalan presiden.

Usai turun dari pesawat kepresidenan, Joe Biden langsung menaiki “tank super nyaman” atau nama lain dari The Beast. Mobil super aman ini bukan pertama kalinya dibawa keluar AS. Mobil yang seperti benteng berjalan ini juga dibawa saat presiden AS melawat ke negara sahabat.

Alasan mobil ini disebut sebagai tank berjalan adalah karena mobil ini dimodifikasi sedemikian rupa agar tetap aman nyaman dikendarai.

Mobil yang dibanderol dengan harga 1,5 juta dolar atau Rp23,2 miliar ini merupakan mobil jenis Cadillac One yang teruji menghadapi tembakan dan bahkan kuat menghadapi ledakan dari bawah.

Dikutip dari Spyscape, salah satu hal yang membuat mobil ini mahal adalah karena beratnya mencapai sembilan ton dan memiliki ketebalan hingga delapan inchi. Mobil ini juga dilengkapi dengan kaca anti peluru terbaik. Ketebalan kaca ini bahkan mampu tahan terhadap peluru magnum.

Sedangkan di bagian bawah dilengkapi dengan baja tebal yang sanggup bertahan mengantisipasi ledakan bom dan granat.

Mobil berkapasitas mesin 5.000 cc ini juga dirancang khusus untuk tahan menghadapi serangan biologis karena di dalam mobil kedap udara sehingga aman dari serangan senjata kimia yang dilancarkan dari atas yang dilemparkan pesawat.

Hampir tidak ada yang menggentikan mobil ini karena dalam keadaan darurat dan ban mobil dalam kondisi bocor tetap dapat melaju cepat hingga ratusan kilometer. Di dalam mobil, telah disiapkan berbagai perlengkapan operasi ketika situasi darurat, termasuk oksigen dan dua liter cadangan darah yang sesuai dengan presiden yang sedang menjabat. Ketika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan operasi di rumah sakit, maka operasi dan pertolongan pertama pada presiden dapat dilakukan di mobil sehingga hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi. Selain mampu menahan serangan, mobil ini juga mampu menyerang balik para pembajak atau penghadang dengan berbagai senjata yang disiapkan seperti granat bertenaga roket, night vision, granat gas air mata, shotguns dan banyak senjata lainnya. Pintu mobil yang biaya pengembangannya memakan waktu Rp232,6 miliar ini dilengkapi dengan senjata listrik berkekuatan 120 volt di pintu mobil. Orang tak dikenal yang ingin membukanya akan langsung celaka. The Beast juga dapat menyemprotkan oli di bagian belakangnya untuk membuat mobil lawan tergelincir karena oli.