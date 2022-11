JAKARTA – Jika ingin menggunakan transportasi darat yang sifatnya pribadi dan memberikan kenyamanan pada penumpang, maka taksi solusinya. Kenyamanan layanan ini harus dibayar sedikit lebih mahal dibanding moda transportasi bus.

Meski lebih mahal dibandingkan dengan bus yang sifatnya massal, namun tarif taksi di Indonesia relatif lebih murah. Saat ini tarif taksi di Indonesia masih di kisaran Rp5 ribu per kilometer.

Oleh karena itu, jika ingin cepat sampai dan mendapatkan kenyamanan di sepanjang perjalanan, maka taksi bisa jadi alternatif.

Namun, lain ceritanya jika menggunakan taksi di beberapa negara ini. Karena, taksi di negara ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal.

1. Swiss

Dikutip dari Traveldailynews, negara pertama dengan tarif taksi yang tidak masuk akal adalah Swiss. Bahkan Swiss disebut sebagai negara dengan tarif termahal di dunia.

Tarif per kilometer taksi di Swiss mencapai 4,5 euro atau setara Rp40 ribu. Bayangkan jika jarak Anda ke tempat tujuan adalah 5 km, maka uang yang harus Anda keluarkan adalah 22,68 euro atau setara Rp363.636. Jika Anda berkunjung ke tempat ini, jutaan rupiah bisa terkuras hanya untuk urusan taksi.

2. Jepang

Negara kedua yang punya tarif taksi mahal adalah Jepang. Sekali buka pintu taksi, Anda harus membayar 420 yen atau setara Rp46.821.

Tarif per kilometer taksi di Jepang adalah sekitar 80 Yen per 233 meter atau Rp36.788 ribu per meter. Jika Anda bepergian sejauh 10 km menggunakan taksi, biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp367.880.

3. Jerman

Negara berikutnya yang cukup kejam tarif taksinya adalah Jerman. Negara yang pernah dipimpin Adolf Hitler ini membebankan 2,76 euro atau sekitar Rp44.252 per kilometer.