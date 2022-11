JAKARTA – Membicarakan The Beast, mobil Presiden Amerika Serikat (AS), tidak lengkap apabila tidak membahas pesawat Air Force One yang membawa Joe Biden ke Bandara Ngurah Rai, Bali.

Dikutip dari laman resmi Pemerintah AS, pesawat Air Force One adalah pesawat resmi kepresidenan yang selalu digunakan membawa presiden ke luar negeri. Oleh karena itu, pesawat ini cukup terkenal.

Pesawat Air Force One ini telah digunakan oleh beberapa presiden sebelumnya karena belum ditemukan masalah yang membahayakan presiden.

Karena yang dibawa adalah orang nomor satu di AS, pesawat ini dilengkapi denganb berbagai fitur keamanan nomor satu untuk melindungi keselamatan presiden.

Pesawat ini dibekali dengan perangkat elektronik yang mampu melindungi dari gelombang elektromagnetik. Selain itu, pesawat ini dilengkapi dengan peralatan canggih yang memungkinkan pesawat menjadi pusat komando ketika terjadi serangan.

Untuk mendukung peralatan pengamanan yang canggih tersebut, pesawat ini merupakan jenis Boeing 747-200B ini dibekali dengan mesin General Electric CF680C2B1.

Kapasitas tangki pesawat ini adalah 203,129 liter dan mampu mengangkut 26 penumpang dan 102 kru. Pesawat yang memiliki kapasitas tangki hingga 203,129 liter ini dapat mengisi bahan bakar sendiri selama di udara.

Pesawat super aman ini menjadi tempat presiden bekerja karena dilengkapi dengan ruangan berukuran 4.000 kaki yang terbagi dalam tiga tingkat yang berisi kantor, toilet dan ruang konfrensi.

Untuk mengatasi situasi darurat pesawat ini dilengkapi dengan ruangan medis untuk operasi. Seorang dokter dilibatkan dalam setiap perjalanan. Air Force One memiliki dua dapur yang mampu menyediakan makanan untuk 100 orang sekaligus, yakni crew pesawat.