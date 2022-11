JAKARTA – Dewi Fortuna sedang berpihak para para pemain Timnas Saudi Arabia. Pasalnya, usai melibas Argentina di Piala Dunia 2022, semu pemain dijanjikan mendapat mobil mewah Rolls-Royce.

Kemenangan ini merupakan kejutan besar bagi tim berjuluk The Green Falcon lantaran berhasil menaklukkan Argentina dengan skor tipis 2-1.

Keberhasilan Timnas Saudi Arabia mendorong Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) memberikan bonus mobil mewah Rolls-Royce Phantom kepada seluruh pemain Arab Saudi.

Kabar mengenai pemberian mobil mewah kepada semua pemain Timnas Saudi Arabia pertama kali muncul di Twitter @DrArab pada Selasa (22/11/2022).

“BREAKING: MBS has announched a Rolls Royce Phantom to each other team member having defeated ARG,” tulisnya.

Kemenangan ini juga membuat pemerintah Arab Saudi memberikan libur nasional pada 23 November 2022 usai Arab Saudi menang.

Libur ini berlaku untuk semua sektor swasta dan negeri. Bahkan, semua lembaga pendidikan tinggi di Arab Saudi tutup untuk menghargai momen bersejarah ini.

Meski begitu belum ada konfirmasi atau kebenaran atas berita ini. Jika memang benar-benar putra mahkota Arab harus merogoh kantong cukup dalam untuk membeli mobil super mewah ini.

Karena, per unit super car ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp20 miliar. Jika dalam satu tim terdiri dari 22 pemain dan cadangan, maka paling tidak MBS harus mengeluarkan uang hingga Rp440 mmiliar.

Sekadar informasi, Roll-Royce dibekali dengan mesin 6.750 cc 12-silinder Bensin Mesin yang mampu menghasilkan tenaga hingga 453 hp dengan torsi maksimal 720 Nm. Tenaga yang dihasilkan tersebut disalurkan oleh transmisi otomatis 8-percepatan. Tidak heran jika mobil mewah ini dijual dengan harga yang fantastis, yakni Rp20 miliar.