JAKARTA – Sebelum mengemudi di jalan raya, pengguna kendaraan harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hampir semua negara di dunia punya aturan yang sama terkait dengan SIM. Tapi, tahukah Anda bahwa SIM Indonesia juga berlaku di beberapa negara di dunia.

Artinya, jika Anda punya SIM Indonesia, maka Anda boleh berkendara di negara tersebut atau ketika ingin menyewa kendaraan. Berikut beberapa negara yang mengizinkan SIM Indonesia digunakan sebagai prasyarat berkendara.

ASEAN

Sesuai dengan “Agreement on the Recognition of Domestic Driving License Issued by ASEAN Countries” yang ditandatangani pada 1985, SIM Indonesia berlaku di negara ASEAN.

Pada awalnya perjanjian ini hanya disepakati oleh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan Thailand. Baru pada 1998, negara ASEAN lainnya menyusul, yakni Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.

Meski begitu, di beberapa negara SIM Indonesia hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu. Di Singapura, SIM Indonesia hanya berlaku selama satu tahun sejak kedatangan. Lebih dari itu, yang diberlakukan adalah SIM Singapura. Artinya, jika ingin menetap dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, harus mengurus SIM Singapura.

Berbeda dengan Malaysia, sejak tahun 2018 pengendara wajib punya dua SIM, yaitu SIM internasional dan SIM Indonesia. Untuk mendapatkan SIM internasional, bisa mengajukan melalui Institut Mengemudi Malaysia.

Amerika Serikat SIM Indonesia juga dapat digunakan di Amerika Serikat. Hal ini bisa diketahui berdasarkan pengakuan komika Indonesia, Soleh Solihun. Ia membagikan cerita bahwa SIM Indonesia bisa digunakan di Amerika Serikat. Soleh mengaku pernah menyewa motor dan tidak harus menggunakan SIM Amerika Serikat. Di beberapa negara bagian Amerika punya aturan yang berbeda. Seperti halnya California yang mengizinkan menggunakan SIM negara asal. Meski demikian, ada baiknya Anda memiliki SIM internasional. Karena, SIM ini bisa berlaku di 92 negara yang telah mematuhi atau mengakui, menyukseskan dan meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1968, termasuk Amerika Serikat.