JAKARTA – Yamaha mengembangkan fitur baru Advance Motorcycle Stability Assist System (AMSAS). Fitur keselamatan ini dibuat agar motor tetap berdiri di atas dua roda tanpa pengendara perlu menginjakkan kaki agar tetap stabil.

Selain untuk keamanan, fitur ini dibuat untuk memanjakan konsumen. Pengembangan fitur ini dilakukan dalam rangka menjalankan proyek ambisius Yamaha, yakni mencapai nol kematian pada 2050.

Dikutip dari AutoCar India, ada tiga pendekatan pengembangan alat bantu dan teknologi pengendara. Yamaha berusaha melatih pengendara meningkatkan keterampilan menciptakan ekosistem kendaraan yang terhubung.

Teknologi ini dikembangkan untuk mencegah kecelakaan dan mengurangi kerusakan. Pengembangan fitur ini dimulai dengan Tracer 9 GT+ yang debut di EICMA, yang dilengkapi fitur adaptif cruise control dan sistem penghindaran tabrakan.

Cara kerja fitur ini adalah menyebarkan radar ke depan dan sistem pengereman terpadu yang dapat menerapkan dan memodulasi tekanan rem. Fitur ini bekerja sama dengan suspensi elektronik semi aktif.

Namun, yang paling dinantikan adalah AMSAS yang masih dalam tahap pengembangan. Saat ini fitur ini dapat bekerja dengan membuat motor tetap stabil pada kecepatan di bawah 5 km/jam.

Director and Senior Executive Officer General Manager of Yamaha's Technology and Research Division Heiji Maruyama, sistem untuk stabilitas ini dibuat agar pengendara dapat lebih tenang dan nyaman.

“Kami ingin setiap pengendara menikmati rasa kesatuan dengan mesin, memiliki ketenangan pikiran dan kenyamanan. Teknologi membantu menstabilkan postur kendaraan dalam situasi di mana keterampilan mengemudi pengendara yang tinggi diperlukan pada kecepatan di bawah 5 km/jam,” kata Maruyama seperti dilansir dari Response. Yamaha berkomitmen meningkatkan keselamatan, dan selain membantu pengendara dengan teknologi. Yamaha juga berharap pengendara dapat membantu diri mereka sendiri dan meningkatkan kemampuan berkendara dengan mengadakan kamp pelatihan dan bengkel. Oleh karena itu, Yamaha Riding Academy (YRA) dibentuk untuk meningkatkan proyek keselamatan pengendara di tahun-tahun mendatang.