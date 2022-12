JAKARTA – Sebelumnya Shell Super merupakan BBM RON 92 termurah se-Indonesia karena dijual dengan harga RP13.550 per liter. Namun, pada 1 Desember 2022, harga jual Shell Super menjadi Rp14.180 per liter.

Kenaikan harga ini menjadikan Shell Super menjadi yang termahal setelah Pertamina, BP dan Vivo. Pertamina menjual Pertamax dengan harga Rp13.900 per liter.

Sementara untuk BP menjual BBM RON 92 dijual seharga Rp14.140 per liter. Vivo menjual Revvo 92 dengan harga yang sama, yakni Rp14.140 per liter.

Shell juga bukan hanya menaikkan Shell Super tapi juga jenis Shell V-Power, V-Power Diesel, V-Power Nitro+ dan Diesel Extra.

Harga V-Power naik dari Rp14.210 menjadi Rp Rp15.100 per liter. Shell V-Power naik dari Rp18.840 menjadi Rp19.180 per liter. Kemudian V-Power Nitro+ naik dari Rp14.560 menjadi Rp15.530 per liter.

Pihak Shell Indonesia menyatakan, kenaikan harga tersebut dilakukan untuk penyesuaian dan telah diatur pemerintah.

Berikut perbandingan harga BBM RON 92 yang dijual Pertamina, Shell, BP, dan Vivo dari seluruh daerah:

Pertamina

BBM Jenis Pertamax dijual dengan harga Rp13.900 per liter untuk wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara barat, Nusa Tenggara Timur.

Pertamax dijual dengan harga Rp14.200 per liter di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

Sementara untuk wilyah Riau, Kepulauan Riau, Batam dan Bengkulu dijual dengan harga Rp14.500 per liter. Shell Shell Super dijual seharga Rp14.180 per liter untuk seluruh wilayah Indonesia. BP BP RON 92 dijua dengan harga Rp 14.150 per liter di semua wilayah. Vivo Revvo 92 dijual dengan harga Rp 14.140 per liter di seuruh Indonesia.