JAKARTA – Ada yang menarik dari gelaran sepak bola akbar Piala Dunia 2022 Qatar. Pada gelaran sepak bola empat tahunan ini pemerintah mempopulerkan pariwisata Indonesia melalui bus yang beroperasi mengantar penumpang menuju stadion.

Sejumlah wisata di Indonesia terpampang dalam bodi bus yang mengantar penumpang menuju stadion.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan perhelatan FIFA World Cup Qatar 2022 dimanfaatkan untuk promosi pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kami berharap Piala Dunia FIFA akan sukses dan membawa banyak peluang serta potensi kolaborasi dan kerja sama antara kedua negara," ujar Sandiaga, dikutip dari laman Kemenparekraf.

"Kami bisa ikut andil dalam menyiapkan produk-produk kreatif anak bangsa dan mempromosikannya kepada dunia.”

Pemerintah Indonesia mengkampanyekan “It’s Time for Bali”, “Kick-off Your Wonderful Journey in Indonesia”, “Your Next Ultimate GOAL: Indonesia” dan “DIVE All The Excitement of Indonesia”.

Promosi ini dilengkapi dengan bahasa Arab dan latar belakang Bali dan lima destinasi wisata lainnya seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Kampanye wisata juga dilakukan melalui media luar ruang (DOOH) di tiga titik strategis yang lokasinya berdekatan dengan stadion Piala Dunia 2022 seperti di Lusail Gateways, The Torch, Al Amiri Interchange & Bus Advertising dengan total estimasi sebanyak 2,3 juta viewer.

Diharapkan promosi yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan perhatian dunia terhadap Indonesia. Ini juga memperkuat branding Indonesia sebagai destinasi unggulan dan penghasil produk ekonomi kreatif berkualitas yang wajib dikunjungi.

