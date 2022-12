JAKARTA – PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan dua unit mobil listrik Mercedes-Benz EQS dan EQE di Senayan City, Jakarta, Kamis (8/12/2022). Dua kendaraan tersebut merupakan lini kendaraan listrik kelas premium pertama Mercedes-Benz di Indonesia.

Agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait produk terbaru ini, MBDI mengundang masyarakat untuk hadir di Senayan City untuk melihat dan merasakan langsung Performa dari dua kendaraan listrik premium yang baru diluncurkan ini hingga 8 Januari 2023.

“Mercedes-Benz sangat mementingkan keberlanjutan (sustainability), oleh karena itu kami memiliki visi menghadirkan rangkaian kendaraan bebas emisi. Visi ini dikenal sebagai Mercedes-Benz Ambition 2039, di mana kami berambisi menjadi C02 neutral pada tahun 2039,” ujar President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun.

Choi Duk Jun menuturkan, di akhir dekade ini pihaknya berusaha memproduksi dan memasarkan produk premium di Indonesia. Menurutnya, hadirnya Mercedes-EQ merupakan wujud nyata dari Ambition 2039.

“Hari ini, di Mercedes-EQ SPACE, telah hadir dua model pertama dari lini Mercedes-EQ di Indonesia yaitu the new EQS yang tersedia dalam dua varian – EQS 450+ AMG Line dan EQS 450+ Electric Art; dan the new EQE 350+ Electric Art. Kedua kendaraan ini akan membuka jalan untuk hadirnya model-model Mercedes-EQ lainnya di Indonesia,” imbuhnya.

Sekadar informasi, Mercedes-Benz EQS merupakan generasi terbaru yang fully electric, fully digital dan uncompromisingly luxurious. Model ini adalah kendaraan listrik pertama dalam kelas mobil premium yang setara dengan Mercedes-Benz S-Class.

Sedangkan Mercedes-Benz EQE 350+ Electric Art merupakan kendaraan executive saloon yang dilengkapi dengan berbagai fitur esensial yang tersedia pada model EQS.

