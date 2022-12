JAKARTA – Brand otomotif Lexus yang terkenal dengan sentuhan kemewahan dan craftmanship pada Jumat, 9/12/2022 ini mempersembahkan sebuah tempat untuk bersantai. Seperti apa brand space dari kendaraan luxurious ini?

Immersion by Lexus, berlokasi tepat di jantung bisnis Jakarta, tepatnya di Gedung Menara Astra, jalan Jenderal Sudirman. Begitu kaki melangkah memasuki tempat ini, Anda bakal disambut hangat oleh staf customer service yang ramah. Dan semakin melangkah ke dalam, Anda pun akan diperkenalkan dengan Lexus Values.

“Ini adalah brand space pertama dari Lexus yang ada di Indonesia. Jadi, melalui tempat ini, kami ingin mengapresiasi para pencinta otomotif untuk lebih mengenal nilai-nilai yang ditawarkan Lexus,” jelas Anton Jimmi Suwandy, Marketing Director PT Toyota Astra Motor.

Saat masuk ke dalam tempat ini, tampak dua mobil Lexus terbaru terpajang cantik di lantai pertama. Sebuah lukisan besar di dinding yang menggambarkan mobilitas di darat, laut dan udara pun mendominasi pandangan mata. Di tempat ini, para pencinta otomotif bisa santai sejenak sembari menikmati teh maupun kopi yang disajikan for free.

Bersamaan dengan cara peresmian Immersion by Lexus ini juga digelar sebuah Dining Experience Lexus Feast bagi beberapa rekan media, bertempat di lantai dua. Acara ini pun dibuka oleh Fumitaka Kawashima, Marketing Director Toyota Astra Motor. Khusus untuk acara ini, Lexus pun menggandeng Locavore, restoran ternama dari Ubud untuk menyiapkan rangkaian menu yang mencerminkan Lexus Values.

“Kami ingin menawarkan kehangatan Omotenashi bagi para pencinta otomotif di Indonesia, khususnya loyal customer Lexus,” ujar Kawashima dalam kata sambutannya. Acara dining experience ini pun jadi menarik, karena menu yang disajikan, dirancang khusus agar mencerminkan nilai-nilai positif yang menjadi kelebihan dari brand otomotif luxurios ini.

Salah satu nilai yang ditawarkan di tempat ini adalah kehangatan Omotenashi. Ini adalah budaya menjamu tamu dengan minuman teh dan kehangatan hati. Maka, setelah para undangan duduk di meja yang ditata cantik, segelas teh segar pun disajikan. Setelah itu, segera pramusaji pun menyajikan hidangan pembuka atau appetizer bertajuk “Zero Means Everything”.

Inspirasinya adalah dari situasi perubahan iklim saat ini, temperature bumi semakin memanas karena tingginya polusi. Lexus pun berinisiatif menciptakan mobil listrik yang bebas polusi, zero waste. Maka, kudapan yang disajikan pada acara ini pun diharapkan bakal habis disantap para tamu undangan, karena semua memakai bahan-bahan alami terbaik, bernutrisi dan dimasak atau disiapkan dengan penuh cinta.

Salah satu hidangan lezat lain yang disajikan adalah “Greener Tomorrow”. Ini sebenarnya adalah salad aneka daun segar yang mengandung banyak nutrisi baik bagi kesehatan. Inspirasinya diambil dari perjalanan Lexus sebagai brand otomotif pertama yang memperkenalkan mobil listrik.

Pada 2006, Lexus meluncurkan the first hybrid luxury car in the world. Hybrid Electric Vehicle (HEV) adalah sebuah teknologi yang mengkombinasikan sistem mesin konvensional dengan baterai listrik.

Dari sisi interior desain, Immersion by Lexus ini menawarkan desain unik dan cantik di berbagai sudut ruangannya. “Satu hal yang membanggakan, tempat ini seluruhnya memakai bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan. Unsur kain, kayu, bambu, rotan mendominasi tempat ini. Dan hampir semua unsur desain interior di tempat ini dikerjakan oleh para pengrajin dari Bali,” tambah Anton Jimmi Suwandy, Marketing Director PT Toyota Astra Motor.

“Kami menyambut hangat para pencinta otomotif yang ingin mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai Lexus: Leisure, Luxurious dan Craftmanship di Immersion. Di sini Anda bisa bersantai, sekadar ngopi sambil ngobrol maupun membuat sebuah acara gathering bersama rekan bisnis, sesama pencinta otomotif,” ujar Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia mengakhiri perbincangan.