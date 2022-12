JAKARTA – Masyarakat Sulawesi Selatan pasti sudah tidak asing dengan bus Primadona. Perusahaan Otobus (PO) asal Sulsel ini berada di bawah naungan PT Arirang Trans.

Sekadar informasi, Arirang adalah nama salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Nama ini dipilih agar dapat mengingatkan pada kampung halaman pemilik PO Primadona.

Jika dibandingkan dengan PO lainnya, maka PO bus ini masih tergolong muda. Bus dari PO Primadona telah mengaspal sejak tahun 2014 dengan melayani rute Makassar-Toraja dan Makassar-Palopo.

Hal inilah yang kemudian mendorong Opy Sanda membuat PO bus dengan trayek yang menghubungkan kampung halamannya dengan daerah lain. Akhirnya pria ini mendirikan perusahaan otobus untuk memfasilitasi pergerakan masyarakat untuk memajukan daerahnya.

Selain mencintai dunia otomotif, pria ini juga merupakan sosok yang punya kepedulian tinggi pada satwa-satwa langka. Tidak heran setiap armadanya diberi gambar satwa-satwa langka pada liverynya.

Selain memajang gambar satwa langka, Opy Sanda juga menempelkan pesan yang memotivasi masyarakat dalam melestarikan satwa tersebut agar tidak punah.

Sejak awal berdiri hingga sekarang, PO Primadona mempercayakan pembuatan karoserinya pada Nusantara Gemilang. Armada yang digunakan lebih banyak menggunakan mesin Mercedes-Benz dan Scania.

Ada berbagai macam deretan bus yang dapat ditemukan di garasi Primadona seperti halnya MB OH 1526, MB OH 1626, MB OH 1836 O500R, dan Scania K310. Dengan menggunakan bus tersebut, PO Primadona melayani trayek dari Makassar menuju Toraja ataupun Makassar menuju Palopo.