JAKARTA – Toyota Astra Motor (TAM) memberikan kemudahan pelanggan dengan berbagai program penjualan untuk kuartal I 2023. Program ini diberikan untuk memberikan keuntungan lebih kepada konsumen.

Pelanggan yang membeli Avanza, Veloz, Rush, dan Kijang Innova Zenix memiliki opsi menggunakan Toyota Spektakuler package dan berhak mendapat keuntungan berupa free insurance dua tahun senilai Rp16 juta dan low rate package dengan bunga 0%.

Setiap pembelian Kijang Innova Zenix varian bensin berhak mendapat program special low rate dengan bunga 2,77%.

β€œTidak hanya menyediakan berbagai solusi mobilitas, kami juga mempermudah akses masyarakat luas kepada produk-produk Toyota,” kata Anton, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (24/1/2023).

Toyota juga juga menawarkan layanan after sales untuk mewujudkan Total Mobility Solution dengan menghadrikan T-CARE. Program yang berjalan sejak 1 Juli 2022 ini memberikan banyak keuntungan kepada konsumen. Adapun keuntungan yang diberikan adalah sebagai berikut.

- Bebas Biaya Suku Cadang (dari Servis Berkala ke-2 hingga ke-7, maksimal 3 tahun atau 60.000 km).

- Reward berupa Extended Warranty selama 1 tahun atau 20.000 km, sehingga total Toyota Warranty Indonesia tercatat menjadi 4 tahun atau 120.000 km, jika pelanggan rutin servis setiap 6 bulan.

Follow Berita Okezone di Google News

Sekadar informasi, program T-CARE merupakan manfaat tambahan untuk pelanggan saat membeli kendaraan baru kendaraan jenis tertentu.

Kendaraan yang masuk ke dalam program ini meliputi, Corolla Cross & Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Fortuner, LC-300, Raize, Rush, Alphard, Vellfire, Avanza, Veloz, Innova, Sienta, Voxy, Camry & Camry Hybrid, Corolla Altis & Corolla Altis Hybrid, Supra, GR 86, Vios, Yaris, Hilux, Hi-Ace Premio & Commuter.

Toyota juga menghadirkan line up oli mesin baru untuk melengkapi line up yang sudah ada, yakni TMO 0W-16 SN GF-5 (Applicable for SP GF-6).

Sekadar informasi, TMO 0W-16 SN GF-5 (Applicable for SP GF-6) merupakan varian dari TMO yang masuk dalam ketegori pelumas full synthetic yang merupakan varian terbaik untuk mendukung penghematan bahan bakar dan kemampuan kebersihan mesin yang maksimal.

Disebutkan, TMO 0W-16 SN GF-5 (Applicable for SP GF-6) juga memiliki viskositas terbaik di kelasnya yaitu 0W-16, yang tertinggi di line up TMO saat ini.