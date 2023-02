JAKARTA โ€“ PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) meluncurkan New KLX150 2024 model year di pasar otomotif Indonesia. Varian baru ini hadir untuk melengkapi line-up motor trail berkapasitas mesin 150 cc.

Varian terbaru New KLX150 2024 model year hadir dalam dua varian, yakni KLX150 tipe standar dan KLX150 S low-down type.

Pada tipe standar menggunakan iverted front fork, off road type (front: 21-inci/rear: 18inci). Sedangkan untuk low-down type menggunakan telescopic front fork, off-road tyre (front: 19-inci/rear: 16-inci).

Varian terbaru dari KLX150 dirancang dengan desain yang lebih kuat, menawarkan kenyamanan dan lebih bertenaga. Bodi motor trail ini juga didesain menjadi lebih agresif berkat suspensi roda depan yang ditingkatkan untuk mempertahankan manuvernya.

Agar lebih kekinian, Kawasaki memberikan beraneka fitur terbaru, yakni lampu depan dan speedometer. Pada bagian lampu, varian baru KLX150 ini memiliki lampu LED di bagian depan.

Head Sales & Promotion PT KMI Michael C. Tanadhi mengungkapkan, sebelum meluncurkan produk ini pihaknya telah mengeluarkan Ninja ZX-25R dengan speedometer digital.

Follow Berita Okezone di Google News

โ€œLangkah kami selanjutnya adalah berinovasi dengan motor trail 150 cc ini dengan memberikan penyegaran yang sama, tentunya mengedepankan keinginan Kawasaki Lovers agar semakin percaya diri menggunakan product-product kami,โ€ kata Michael dalam keterangan tertulis.

New KLX 2024 model year didistribusikan pada akhir Februari 2023. Terkait harga, KLX150 S dijual dengan harga Rp32.900.000 OTR Jadetabekse dan New KLX150 dibanderol dengan harga sedikit lebih tinggi, yakni Rp36.500.000 OTR Jadetabekser. Kemudian New KLX150 SE dijual dengan harga 39.500.000 OTR Jadetabekser.

Sekadar informasi, Kawasaki merupakan salah satu pionir dalam menghadirkan sepeda motor trail pada kelas 150 cc di Indonesia.