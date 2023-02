JAKARTA – PT Mandiri Tunas Finance (MTF) mencatatkan keuntungan yang positif sepanjang 2022. Anak perusahaan Bank Mandiri ini membukukan laba hingga 205% dibanding tahun 2021.

Dikutip dari Antara, kenaikan penjualan tersebut membuat MTF berhasil meraup keuntungan hingga Rp750 miliar dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp245 miliar disusul dengan tingkat pembiayaan yang mencapai Rp27,8 triliun.

Direktur Utama MTF Pinohadi G Sumardi mengatakan, tema “Elevate Business to The Next Level” berhasil membawa MTF mencetak hasil kerja yang cemerlang dengan mencatatkan keuntungan hingga 205% atau lebih dari dua kali lipat.

“Kita optimis menyongsong tahun 2023, siap menghadapi tantangan serta berkompetisi pada dunia industri pembiayaan serta mewujudkan mimpi menjadi perusahaan pembiayaan nomor 1 di Indonesia,” kata Pinohadi, dikutip dari Antara, Rabu (8/12/2023).

Begitu juga dengan return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) juga semakin membaik. Pada tahun ini ROA mencapai 4,50% dan ROE sebesar 28,14%.

Menurutnya, kesuksesan ini tidak lepas dari peran seluruh pihak MTF selaku perusahaan pembiayaan. Selain itu, dukungan Bank Mandiri membuat MTF terus tumbuh secara konsisten untuk menjadi perusahaan pembiayaan di sektor otomotif.

Adapun pembiayaan yang diberikan meliputi pembiayaan mobil baru, kendaraan niagam, moge, material handling, dan multiguna. Pembiayaan tersebut dilayani di 99 kantor cabang di seluruh Indonesia.

