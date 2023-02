JAKARTA – Setelah memimpin Toyota Indonesia sejak tahun 2020, President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda resmi diganti oleh Hiroyuki Ueda sejak 1 Februari 2023.

Sebelum memimpin TAM, Hiroyuki Ueda merupakan mantan President Toyota Motor Vietnam. Ia juga pernah menjadi President Toyota de Venezuela pada tahun 2017.

Setelah memimpin di Venezuela, ia dipanggil kembali oleh Toyota Motor Corporation (TMC) dan dipercaya menjadi General Manager di Best in Town Department.

“Bersama seluruh tim, kami akan terus menghadirkan Mobility for All lewat ever better cars untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia,” kata Ueda-san, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/2/2023).

Sekadar informasi, Ueda-san mengawali karirnya di TMC pada tahun 1989. Ia berfokus pada bidang sales dan product planning. Kecemerlangan prestasinya membuat karir Ueda-san meroket sehingga dipercaya menjadi presiden di dua benua berbeda.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengucapkan terima kasih kepada Matsuda yang telah mencapai berbagai milestone penting di tengah situasi Covid-19, seperti halnya perayaan 50 tahun Toyota di Indonesia dan peluncuran Toyota bZ4X serta Kijang Innova Zenix yang diproduksi lokal.

“Selamat datang kepada Ueda-san, sebagai President Director TAM yang baru. Semoga, bersama-sama kita bisa terus bersinergi untuk menghadirkan mobilitas terbaik bagi pelanggan Indonesia,” kata Henry Tanoto.