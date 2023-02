JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan aktivitas dan penawaran spesial bagi konsumen, selama ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 16-26 Februari 2023.

Dengan tema ā€˜Drive You to The New World of Adventureā€™, booth Mitsubishi Motors hadir di Hall-A Booth A1, dengan luas 1.040 meter persegi. MMKSI menampilkan 11 unit yang terdiri dari Mitsubishi XFC Concept, Xpander, Xpander Cross, New Pajero Sport, Outlander PHEV, Minicab-MiEV, dan Triton AXCR.

BACA JUGA: MMKSI Pamerkan Mitsubishi XFC Concept di IIMS 2023

Pengunjung dan konsumen dapat mengikuti beragam aktivitas, kompetisi, dan hiburan menarik yang diselenggarakan di booth Mitsubishi Motors selama periode IIMS 2023, seperti berikut ini.

1. Display Triton AXCR

Unit replika dari Triton AXCR yang digunakan tim Mitsubishi Ralliart dan meraih juara di ajang Asia Cross Country Rally (AXCR 2022) kembali ditampilkan kepada publik pada zona ā€˜Wonderful Lifeā€™s Adventureā€™.

2. Talkshow bersama Influencers dan Key Opinion Leader

Brand Ambassador Mitsubishi Motors di Indonesia Rifat Sungkar akan hadir pada sesi talkshow dengan tema ā€˜Lifeā€™s Adventureā€™ barunya di ajang motorsport, terutama keikutsertaannya pada AXCR 2022. Selain Rifat Sungkar, juga terdapat beberapa influencer dan Key Opinion Leader (KOL), yang akan berbagi cerita dan inspirasi pada sesi talkshow.

3. Rally Simulator Game

Pengunjung dapat berpartisipasi dalam Race Competition menggunakan rally simulator game, yang di-set dengan mobil Mitsubishi Motors di kondisi sirkuit rally, dengan target mengalahkan waktu terbaik dari Rifat Sungkar. Hadiah akan diberikan kepada para pemenang setiap harinya

4. Customerā€™s Journey Puzzle Game

Pengunjung dapat mengikuti Customerā€™s Journey Puzzle Game di After Sales Corner, zona ā€œTomorrow Lifeā€™s Adventureā€, yang merupakan permainan puzzle berbasis touch screen dengan informasi paket servis dari 1.000 hingga 50.000 km. Pemenang berhak mendapatkan hadiah menarik selama IIMS berlangsung.

5. My Mitsubishi Motors ID - Race Game

Di booth aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID), pengunjung bisa mengikuti dua permainan MMID Race, yaitu CaTur (Cari Fitur) dan SeMir (Selfie Bareng MIRA). Pengunjung berhak mendapatkan suvenir khusus ketika telah selesai bermain dan hadiah tambahan total Gopay sebesar Rp1.500.000 untuk lima orang pemain tercepat selama IIMS 2023.

6. Vlog Competition dan Workshop

MMKSI bekerja sama dengan influencer Fitra Eri menyelenggarakan Vlog Competition pada 29 Januari hingga 10 Februari 2023. Pemenang kompetisi ini berhak mengikuti vlog workshop dan juga challenge untuk me-review Mitsubishi XFC Concept di IIMS 2023.

7. Instagramable Photo Spot

Pengunjung dapat berpose dan mengambil gambar bersama beragam display dan zona Lifeā€™s Adventure di booth Mitsubishi Motors untuk dokumentasi pribadi serta aktivitas media sosial. Tak ketinggalan, MMKSI menyediakan photo corner spesial di zona Daily Lifeā€™s Adventure dengan tema ā€˜Teleport to New World Adventureā€™.

Program Penjualan MMKSI di IIMS 2023Ā

Spesial untuk konsumen setia Mitsubishi Motors, PT MMKSI menghadirkan berbagai program penjualan selama gelaran IIMS 2023 berlangsung. Apa saja? Berikut penjelasan lengkapnya.

New Xpander

1. Program cashback hingga jutaan rupiah berlaku untuk semua varian (Syarat dan Ketentuan berlaku)

2. Program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (Syarat dan Ketentuan berlaku)

DP ringan mulai 10 persen, atau

Bunga 0 persen sampai dengan tenor dua tahun, atau

Gratis Asuransi satu tahun

Paket Smart Cash dengan bunga 0 persen dan gratis asuransi serta tanpa biaya administrasi

Paket Cicilan Pintar dengan buyback guarantee dan tenor angsuran hingga tujuh tahun)

3. Gratis kaca film Konica Minolta

4. Gratis Paket SMART Silver untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau empat tahun:

Biaya Jasa (untuk semua varian)

Biaya Jasa (untuk semua varian)

Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil and Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet)

Chemical item: Engine flush, Brake Fluid

Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) selama satu tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp5.000.000/orang

Asuransi Kerusakan Ban selama satu tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp1.000.000 dan berlaku untuk satu ban

New Xpander Cross

1. Program cashback hingga jutaan rupiah berlaku untuk semua varian (Syarat dan Ketentuan berlaku)

2. Program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (Syarat dan Ketentuan berlaku)

DP ringan mulai 10 persen, atau

Bunga 0 persen sampai dengan tenor dua tahun, atau

Gratis Asuransi satu tahun

Paket Smart Cash dengan bunga 0 persen dan gratis asuransi serta tanpa biaya administrasi

Paket Cicilan Pintar dengan buyback guarantee, dan tenor angsuran hingga tujuh tahun

3. Gratis kaca film V-Kool untuk variant Premium CVT dan kaca film Konica Minolta untuk variant MT.

4. Gratis Paket SMART Silver untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau empat tahun:

Biaya Jasa (Untuk semua varian)

Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil and Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet)

Chemical item: Engine flush, Brake Fluid

Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) selama satu tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp10.000.000/orang

Asuransi Kerusakan Ban selama satu tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp1.400.000 dan berlaku untuk satu ban

New Pajero Sport

1. Program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (Syarat dan Ketentuan berlaku)

DP Ringan mulai 15 persen (12 persen khusus untuk Sumatra Utara)

Bunga 0 persen mulai dari tenor satu tahun

Paket Smart Cash dengan bunga 0 persen dan gratis asuransi serta potongan biaya admin.

Paket Cicilan Pintar dengan buyback guarantee, dan tenor angsuran hingga tujuh tahun)

2. Gratis Kaca Film V-Kool

3. Gratis Paket SMART SILVER untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau empat tahun

Biaya Jasa (Untuk semua varian)

Suku cadang (sesuai dengan Service Manual Book)

Oli MMGO (sesuai dengan Service Manual Book)

Chemical item: diesel fuel system flush, engine flush

Outlander PHEV

1. Program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance(Syarat dan Ketentuan berlaku)

Bunga 0 persen sampai dengan tenor satu tahun, atau

Gratis asuransi dua tahun

2. Gratis Paket Free Maintenance untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau empat tahun:

Biaya Jasa

Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil and Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet)

3. Gratis kaca film V-Kool

4. Gratis standard AC Home Charger beserta instalasinya

Triton 4x4

1. Program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (Syarat dan Ketentuan berlaku)

DP ringan mulai 15 persen, atau

Bunga 0 persen sampai dengan tenor satu tahun

2. Gratis Ban MT untuk varian SC dan DC HDX

3. Gratis biaya jasa dan suku cadang (sesuai dengan Service Manual Book) hingga 40.000 km atau dua tahun untuk semua varian 4x4

Triton 4x2

1. Program pilihan cashback, atau

2. Program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (Syarat dan Ketentuan berlaku):

DP ringan mulai 15 persen, atau

Bunga 0 persen sampai dengan tenor satu tahun

L300

1. Program pilihan cashback, atau

2. Program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (Syarat dan Ketentuan berlaku)

DP ringan mulai 10 persen (untuk area tertentu)

Bunga 0 persen sampai dengan tenor satu tahun, atau

Paket SMART Cash dengan bunga 0 persen dan gratis asuransi serta biaya admin

3. Hadiah langsung TV LED (program tidak berlaku untuk area Jabodetabek, Banten, dan Sumatra)

Program Purnajual MMKSI di IIMS 2023

PT MMKSI pun kembali menghadirkan After Sales Corner, di mana MMKSI menampilkan berbagai produk after sales resmi dari Mitsubishi Motors, sehingga para pengunjung dapat melihat secara langsung kualitas yang ditawarkan.

Adapun engalaman dari sisi aftersales yang disajikan oleh MMKSI di ajang IIMS 2023 adalah sebagai berikut.

Diskon 10 persen untuk pembelian New Xpander Genuine Accessories Package

Diskon 10 persen untuk pembelian New Xpander Cross Genuine Accessories Package

Diskon 15 persen untuk pembelian Pajero Sport Genuine Accessories Package

Diskon 10 persen pembelian untuk Dashboard Camera

Diskon 20 persen untuk pembelian Coating Package

Suvenir untuk pembelian Extended SMART Package

Diskon 20 persen untuk pembelian Engine Oil (MMGO)

Diskon 15 persen untuk pembelian Battery/Aki

Diskon hingga 30 persen untuk pembelian ban

Voucher asuransi satu kali own risk dan full body polish

Suvenir dan Lucky Wheel

Ā

Jadwal Roadshow Mitsubishi XFC Concept di Indonesia

IIMS 2023 kali ini menjadi semakin berwarna dengan kehadiran mobil konsep compact SUV dari Mitsubishi Motors, yakni Mitsubishi XFC Concept. Setelah periode IIMS pada Maret hingga awal April 2023, MMKSI akan menggelar roadshow untuk Mitsubishi XFC Concept.

Hal ini guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat dan mendapatkan impresi secara langsung mengenai keindahan dan kecanggihan mobil konsep ini. Adapun roadshow akan digelar di enam kota besar di Indonesia, di antaranya Pekanbaru, Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, Semarang.

Berikut jadwal roadshow dan kota yang akan dikunjungi Mitsubishi XFC Concept.

Informasi lebih lanjut mengenai Mitsubishi XFC Concept dan penawaran menarik lainnya, silakan kunjungi website resmi MMKSI dan aplikasi Mitsubishi Motors ID.

Follow Berita Okezone di Google News

(Wid)